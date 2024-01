A- A+

BBB 24 Davi elogia postura de Isabelle em treta com MC Bin Laden no BBB 24 "Parabéns pelo seu posicinamento. Não baixou a cabeça", disse o brother

Davi e Isabelle conversaram, na tarde desta segunda (29), na área externa da casa do BBB 24, sobre a confusão envolvendo a manauara e MC Bin Laden após o faunkeiro indicá-la ao Paredão. Ela comentou sobre a discussão e o baiano elogiou a postura dele frente ao funkeiro.

"As palavras da indicação do líder pra mim foram muito...", iniciou Isabelle. "Pesadas!", cortou Davi. "Pesadas não, porque eu não sou manipulada. Eu não era o alvo dele. Se ele acha que eu sou manipulada, por que ele não indicou o manipulador, então? Porque indicou a manipulada? Porque é mais fácil indicar, na minha percepção, é mais confortável", avaliou a sister.

"Mas fica em paz, fica em paz. Você não pode ter medo. Ontem você já teve sua defesa, 'filé da Bahia'! E amanhã ele (Tadeu) vai te perguntar como você está se sentindo", avisou Davi. "Vou falar que estou com uma grande loucura tribal, com vontade de vomitar", disse Isabelle. "Você não vai falar assim. Tem que falar ‘não, estou me sentindo confiante”, sugeriu o baiano.

Leia também • Comportamento de Wanessa em relação a Davi chama a atenção de participantes do BBB 24

"Não, ele dá opções também, né?", perguntou a manauara. "Ele não dá opções, ele vai lhe perguntar como é que você está se sentindo, e vai estar ao vivo", explicou Davi. "E, assim, são cinco pessoas, relaxa!", tranquilizou o brother. "Mas são cinco pessoas muito fortes…", ponderou a sister. "Mas você também é forte e você vai conseguir", disse Davi. "Eu creio, em nome de Jesus", clamou Isabelle.



"Ó, eu voltei de dois e ontem escapei do terceiro…", lembrou Davi. "Eu tô muito feliz por você…", comemorou Isabelle. "E ontem eu me vi em você naquela sala. Falei assim, não queria falar, mas falei ‘aí tem um pouquinho de mim. Está aprendendo comigo", brincou o motorista de aplicativo. "Não, não é isso não. Negativo. Eu sou assim, aqui e lá fora. Quando eu tenho que falar, mano…", disse Isabelle.

"Parabéns pelo seu posicinamento. Não baixou a cabeça. Partiu pra cima do problema, não teve medo de enfrentar o problema. Você botou para fora o que estava sentindo, o que você pensou. Suas palavras, você não se atrapalhou, falou na lata! E no Sincerão não vai ser diferente, pode ter certeza. Depois do Sincerão, quando acabar, vai ter mais problema, mais briga. Te prepara! Descansa a mente, sai da piscina que está te cansando muito agora e você precisa ter mais força mais tarde…", aconselhou Davi. "Obrigado por suas palavras", agradeceu Isabelle.

Veja também

Cultura Alain Delon é colocado sob proteção judicial em meio a disputa entre os três filhos; entenda