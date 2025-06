A- A+

LITERATURA Davi F. D. Miranda lança o livro "Mentira", neste sábado (28), no Recife Obra, que dá continuidade ao romance lançado em 2021, aborda temas como fé, paternidade e propósito

“Mentira” é o título do novo livro do escritor pernambucano Davi F. D. Miranda. Abordando temas filosóficos e espirituais, a obra será lançada neste sábado (28), às 17h, na Livraria Leitura do Shopping Recife.

Em uma narrativa de estrutura não linear, a obra propõe reflexões sobre fé, vício, paternidade e propósito. As influências transitam entre filosofia, espiritualidade, alquimia e cultura urbana.

O romance dá continuidade ao universo apresentado pelo autor em “Verdade”, lançado em 2021. O narrador retorna, após uma conversão espiritual, anunciando uma jornada de autodescoberta marcada pelo contraste entre razão e mistério, Yin e Yang, lucidez e delírio.

Serviço:

Lançamento do livro “Mentira”, de Davi F. D. Miranda

Quando: neste sábado (28), às 17h

Onde: Livraria Leitura - Shopping Recife, Boa Viagem

Entrada gratuita

