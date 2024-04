A- A+

bbb24 Davi fala de ex-adversários do BBB em ranking virtual: "péssimo", "falso", "inútil", "egoísta" Baiano foi o grande vencedor desta última edição do reality, que acabou nesta terça-feira (16)

O Big Brother Brasil acabou nesta terça-feira (16), mas Davi seguiu no espírito do jogo mesmo após ser consagrado o grande campeão desta última edição do reality. Ainda nos Estúdios Globo, depois de sair da casa, Davi fez uma brincadeira em suas redes sociais: um ranking, de 1 a 10, onde foi encaixando os participantes e fazendo comentários sobre cada um deles.

Na dinâmica, Davi se coloca em primeiro lugar: "sofri muito ali nessa casa", explica. Como na vida real, Isabelle e Matheus ocuparam o segundo e o terceiro lugar do ranking virtual, respectivamente.

As alfinetadas vieram. Sobre Yasmin, colocada em 10º, Davi disse: "não fez nada, é inútil mesmo". O campeão disse que Bia é uma "pessoa maravilhosa, mas muito egoísta". Em 8º, Vinícius foi chamado de "falso". Sobrou para Maycon também: "péssimo". Sobre Nizam, Davi foi direto: "se eu pudesse, colocava em 11º".

Davi rankeando o top10 do BBB24: "Eu claro, aqui em 1º lugar" pic.twitter.com/nAiegqBWva — Davi Brito (@davibritof) April 17, 2024

Favorito da torcida durante boa parte do programa — ele voltou de oito paredões (a final foi o nono) —, antes mesmo de confirmar o favoritismo, Davi levou R$ 400 mil em prêmios e, nos cem dias de BBB 24, saltou de 50 seguidores no Instagram para 8,6 milhões. É o segundo mais seguido entre todos os participantes desta edição, perdendo somente para a influenciadora digital Vanessa Lopes, que tem 15 milhões de seguidores.

Na final do BBB 24, Davi teve 60,52% dos votos. Matteus ficou em segundo, com 24,50% dos votos. Isabelle fica na terceira colocação, com 14,98%.

Veja também

BBB 24 Beatriz aparece em comercial exibido na final do BBB 24