BBB 24 Davi faz proposta ousada para Matteus e brothers discutem no BBB 24; entenda Os emparedados se desentendem em dia de eliminação por conta de um desafio

Nesta terça-feira (26), o apresentador Tadeu Schmidt vai anunciar o resultado do Paredão Quádruplo entre Davi, Matteus, MC Bin Laden e Leidy Elin, como consequência da eliminação de um dos participantes nesta berlinda, o Top 10 do Big Brother Brasil 24 vai estar completo.

Na esperança de um possível retorno deste Paredão, os emparedados Davi e Matteus combinaram que se voltassem juntos do Paredão iriam pular na piscina da casa para comemorar o feito.

Porém, o baiano tentou convencer o gaúcho de pular pelado na piscina ao seu lado pelo entretenimento já nesta tarde: ''A gente sai do quarto, bota um tareco aqui na frente (...) e saí correndo", disse o motorista de aplicativo.

O engenheiro não gostou da nova ideia do aliado e recusou o pedido, pois para ele o limite seria ultrapassado. Além disso, Matteus reforçou que muitas crianças assistem o BBB e por isso ele não acha legal pular pelado.

A insistência de Davi irritou o gaúcho que expressou sua indignação com a situação: "Davi, para de encher meu saco. Se nós voltar do Paredão, eu já falei, sou homem e respondo pelas minhas atitudes. Eu vou pular na piscina, mas não vem querer me meter pressão pra entrar agora, não quero cara’’.

Depois do desentimento Davi afirmou: "Esse Matteus é foda", e o brother rebateu: "Cada um é cada um (...) Eu não prometi, falei que ia acompanhar. Não fala bobagem".

