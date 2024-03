A- A+

BBB 24 Davi faz sua análise sobre o jogo dos membros do grupo Gnomos no BBB 24; entenda O baiano comentou com Matteus a sua opinião sobre os rivais, analisando o comportamento deles durante o programa

Na tarde desta segunda-feira (18), Davi e Matteus aproveitaram o dia na piscina da casa do Big Brother Brasil 24. Na oportunidade, o baiano comentou com o gaúcho sua opinião sobre cada membro do grupo dos Gnomos, analisando o comportamento deles durante o programa.

O motorista de aplicativo começou sua análise dos rivais falando de Raquele e como o jogo dela é tímido no reality, acrescentando que ela joga apenas quando está reunida com seus aliados dentro do Quarto Gnomo.

"A Raquele é uma pessoa que é a bandeirinha do jogo, né? Ela só joga pela lateral ali, levantando a bandeira. Quando ela quer levantar. (...) A gente não vê ela se mostrando na casa, ela não está envolvida em muita situação, quer ficar em um jogo confortável. Aí, quando está correndo risco, quer se levantar'', disse Davi.

O baiano seguiu: ''O outro (Lucas), ali, é um caçador de informação. Só anda caçando informação de onde ele quer achar informação dos outros. (...) Não pode ver ninguém conversando que ele quer chegar perto, é um conspirador. A outra (Pitel), também, fica julgando as pessoas pelas atitudes que as pessoas tomam dentro da casa, querendo comparar com o que as pessoas fazem lá fora''.

Para finalizar, Davi compartilhou com Matteus que na sua visão, Fernanda lidera os Gnomos, enquanto o MC Bin Laden é usado pelo grupo.

''O outro (Bin), ali, é o bobão, o abestalhado, que está ali no meio. O usado. A outra (Fernanda) é a dona do pedaço, a que comanda tudo, a chefona. Está só lá passando as informações, as instruções".

