Davi figura entre os cinco mais buscados do "BBB 24", revela Google Trends

BBB 24

Davi ocupa a quinta posição no ranking geral de buscas relacionadas ao BBB 24, conforme revela um estudo recente do Google Trends. Apesar de ser o mais procurado no Google entre os competidores ainda presentes no reality, ele fica atrás de Wanessa Camargo, participante que já foi desclassificada e atualmente lidera as pesquisas. O ranking mostra ainda Yasmin Brunet, Rodriguinho e Vanessa Lopes com mais popularidade que Davi.

A pesquisa também destaca a relevância de outros participantes como Fernanda e MC Bin Laden, que ocupam, respectivamente, a sétima e sexta posições entre os mais buscados.





Além disso, a análise revelou que os Estados do Amazonas e da Bahia são os que apresentaram o maior volume de pesquisas sobre o programa este ano, com Isabelle e Davi sendo os representantes dessas regiões, respectivamente. O Pará, de onde são Alane e o eliminado Marcus Vinicius, aparece em terceiro lugar em termos de interesse pelo BBB 24, seguido pelo Amapá e Rio de Janeiro.

Comparativamente, o nível de interesse medido pelo volume de buscas nos dois primeiros meses do BBB 24 se manteve estável em relação ao observado na edição anterior do programa, indicando uma continuidade no engajamento do público com o reality show.

