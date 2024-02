Davi fora? Bin Laden poderá vetar uma pessoa da Prova do Líder

Líder na semana passada no Big Brother Brasil 2024, o cantor MC Bin Laden poderá vetar uma pessoa da prova desta quinta (1º), que vale a nova liderança da casa. A dinâmica acontece nesta noite, mas ainda não há informações de como será a disputa pela imunidade e pelo direito de indicar uma pessoa ao paredão.



Por conta da briga após a festa da última quarta (31), a tendência é que Bin Laden tire Davi da prova do líder. Os dois discutiram e o baiano viralizou na internet ao chamar o cantor de "calabreso", uma piada em alusão ao humorista mineiro Toninho Tornado.

