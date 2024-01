Davi ganha bolsa de estudos em ação patrocinada no BBB 24 e comemora: "sonho realizado"

A- A+

Uma ação patrocinada por uma universidade, na tarde desta segunda-feira (29), premiou participantes que acertaram o quiz no BBB 24. Davi e Deniziane ganharam 5 mil reais e uma bolsa de estudos. Wanessa, que escolheu Davi e Anny como ajudantes, ganhou 10 mil reais e uma bolsa de estudos.



"Tem ajuda no curso pra mim também?", perguntou o baiano. "Você também vai ganhar o curso", explicou a apresentador Ana Clara. "Meu sonho está realizado, obrigado!", agradeceu o brother, que se emocionou bastante com a conquista. O motorista de aplicativo revelou, durante o programa, que seu sonho era cursar medicina, mas que nunca teve dinheiro para isso.



"Essa é uma oportunidade única na sua vida. Não deixa uma coisas técnicas aqui prenderem sua mente. Vive! Deus é contigo! Olha as coisas que Deus está fazendo na sua vida!Te livrou ontem do Paredão, graças a Deus. Ainda te deu o negócio do IFood, que comida é bom, né, meu amor? (Tô brincando pra voc~e rir um pouquinho). Aí você ganha esse dinheirinho hoje, ganha a faculdade...", disse Isabelle.



"Às vezes a gente faz planos, Davi, mas deus é que aciona, Deus é que resolve tudo. Os planos dele são melhores que o nosso.. Já pensou você fazer uma faculdade de Medicina sem gastar nada? Indo lá estudar só, se dedicando... A gente entra aqui, a gente garaha muitas oportgundade. Quem ganha o prêmio, ótimo, porque esse dinehiro pode mudar a nossa vida e de nossa família. Mas já pisou aqui, já tem muitas oportunidades", comentou a manauara.



"Eu nem queria o prêmio. Eu queria só estudar", isse o baiano. "Ah, Davi, não chora não. Eu tô muito orgulhosa de você", consolou Raquelle. "Você tem ensino superior não tem, você tem?", perguntou o motorista de aplicativo e as sisters disseram que sim. "Eu só tenho ensino médio", disse Davi.



Veja a reação de Davi ao ganhar a bolsa de estudos:

VEJA: Reação de Davi ao saber que ganhou 5 mil reais e uma bolsa de estudos. #BBB24 pic.twitter.com/r65DJB5nXK — Dantas (@Dantinhas) January 29, 2024











Veja também

BBB 24 Dado Dolabella responde alfinetadas de Luana Piovani em canção para Wanessa Camargo; entenda