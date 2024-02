A- A+

BBB24 Davi informa quem puxaria para disputar o Paredão com ele e dispara: "É mentiroso e manipulador" O motorista de aplicativo colocou MC Bin Laden como o adversário

Vetado da última Prova do Líder, Davi conversou com Alane e Matteus na última quinta-feira (15) sobre quem gostaria de enfrentar caso dispute o próximo Paredão.

O motorista de aplicativo elegeu o MC Bin Laden como seu alvo dentro da casa durante o papo na academia.

"Ele não me engana com a conversa bonita dele. Eu já sei a pessoa que ele é e acabou. A personalidade dele é essa. Agora, depois que eu voltei de três Paredões, se a gente já tinha embate, ele agora quer se aproximar de mim, mas eu não vou dar corda. O que eu já tiver de visão referente a ele, já tive e acabou. Já está exposto e eu não vou deixar esse assunto morrer, porque quem recebeu a facada fui eu. Ele querendo colocar eu e minha aliada no Paredão", disse o baiano.

Davi seguiu na conversa e chegou a chamar Bin Laden de mentiroso e manipulador. "Ele combina voto para colocar quem quer no Paredão, o Brasil sabe. É mentiroso e manipulador, manipula as pessoas para conquistá-las com a lábia dele porque tem medo de ir para o Paredão", completou o brother.

