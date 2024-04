Davi já está na final do reality? Entenda o que acontece agora

A- A+

O Big Brother Brasil 24 está entrando em sua última semana. A grande final ocorre no dia 16 de abril, e os palpites acerca dos três finalistas estão a todo vapor. No momento, restam seis participantes na casa mais vigiada do Brasil: Davi, Beatriz, Matteus, Isabelle, Lucas Henrique e Alane.

Quem acompanha o reality sabe que o jogo vem se encaminhando para coroar Davi como o grande vencedor da edição. Com 8,2 milhões de seguidores no Instagram, Davi eliminou MC Bin Laden com 80,34% dos votos na semana passada.

Na noite de domingo, 7, o brother finalmente conquistou sua primeira liderança no programa, ganhou R$ 100 mil na prova e se livrou do Paredão - Alane, que teve o pior desempenho na dinâmica, foi automaticamente para a berlinda. Confira tudo o que aconteceu na casa no domingo, 8.

Alane, portanto, disputa o atual Paredão com Isabelle e Lucas Henrique. A eliminação acontece na terça-feira, 9. Enquanto isso, Davi, Matteus e Beatriz já estão garantidos no Top 5.

Nessa altura, é possível cravar que a vaga de Davi na final do BBB 24 já está garantida. Ainda que o baiano participe dos últimos paredões do programa, o favoritismo do público e sua larga torcida devem protegê-lo de sair da casa antes da hora.

Na web, os fãs do programa compararam, mais uma vez, a trajetória de Davi com a de Juliette Freire no BBB 21. Ela, que foi ganhadora de sua edição, demorou para conquistar uma liderança, vencendo apenas na última prova. Além disso, foi coroada a vencedora no 92º dia de programa. Enquanto isso, Davi bateu na trave algumas vezes mas finalmente virou líder - por coincidência, no 92º dia de programa.

Quanto aos outros dois participantes que devem compor o Top 3 com Davi, enquetes realizadas em portais da internet mostram Matteus como segundo colocado, e uma terceira posição disputada por Beatriz e Isabelle.

Confira o calendário dos últimos dias de BBB 24:

Terça-feira, dia 9: Eliminação (de Alane, Isabelle ou Lucas Henrique); prova do líder e formação de um novo paredão

Quinta-feira, dia 11: Eliminação, que define o Top 4, e prova do líder

Sexta-feira, dia 12: Formação de um novo paredão

Domingo, dia 14: Eliminação, formação do pódio e início da votação para decidir o vencedor

Veja também

Rodrigo Godoy Rodrigo Godoy, ex de Preta Gil acusado de traição, grava desculpas públicas