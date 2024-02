A- A+

BBB 24 Davi lembra discussão com Wanessa no BBB 24 e afirma: "Mulher também tem que saber se respeitar" Os dois tiveram um embate antes da Festa da Líder Beatriz na última quarta-feira (28)

Em um momento na cozinha com Isabelle, nesta quinta-feira (29), Davi relembrou a discussão que teve com Wanessa no dia anterior.

O motorista de aplicativo argumentou que, a partir do momento que outra pessoa grita, ela dá o direito ao outro também fazer o mesmo, independente se o embate for entre homem e mulher.

"Você vai levantar a voz para mim, só que, assim, você é mulher, você tem que se colocar no seu lugar. Em uma discussão entre mulher e homem, independente de estar no Big Brother ou não, a mulher também tem que saber se respeitar. E entender que, se ela gritar, ela vai estar dando liberdade para o cara falar alto", iniciou Davi.

Na discussão que aconteceu antes da Festa da Líder Beatriz na última quarta-feira (28), Wanessa elevou o tom da voz com Davi. "Fiquei meio assim: tenho que falar com ela numa boa porque, se eu gritar com ela, ela é mulher, vão vir para cima de mim. Então não vou gritar, não vou perder a minha razão por causa de uma besteira dessa", se defendeu o baiano.

Veja o vídeo:

No vídeo completo fica claro que o Davi tá dizendo que se uma mulher gritar com um homem, ela tá dando liberdade do cara também falar alto



Da pra chamar de mal uso de palavras, mas cortar vídeo pra mudar o contexto é ESCROTO pra caralho. Sério



pic.twitter.com/Vlp5KmhIbT — Levi Kaique Ferreira (@LeviKaique) February 29, 2024

Veja também

ASTROLOGIA Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros