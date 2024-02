A- A+

BBB 24 Davi manda recado para pai de Isabelle: "Estou cuidando da sua filha" A manaura confundiu a data de aniversário do genitor

A parceria entre Davi e Isabelle dentro do BBB 24 está chegando até nos familiares de ambos. O baiano mandou um recado para o pai da manaura nesta quarta-feira (21). Entenda:

Em conversa com Davi, Alane e Beatriz, Isabelle revelou que trocou a data de aniversário do pai e desejou os parabéns no Raio-X desta manhã. Entretanto, ela se recordou que genitor só completa mais um ano nesta quinta-feira (22).

Davi aproveitou a situação para mandar uma mensagem para o pai de Isabelle e afirmou que está cuidando da filha dele.

"Vou passar aqui para deixar um grande feliz aniversário para o senhor nesta linda manhã de quinta-feira. Estou falando diretamente do Big Brother Brasil 2024, estou aqui cuidando da sua filha", iniciou o motorista de aplicativo.

"Ela é uma pessoa muito elétrica, muito agitada, tá me dando muito trabalho. O senhor tem que me dar um prêmio, um troféu quando eu sair daqui", completou.

Alane entrou na brincadeira do brother e argumento que, na verdade, é Isabelle que está cuidando dele. "Acho que é ao contrário, Davi. Algo me diz que é ao contrário, tu que tá dando trabalho pra ela".

