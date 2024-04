Davi, Mani e Toninho Tornado: disputa que houve sobre o termo "calabreso" e sua origem

A- A+

Virou hit: o termo "calabreso", popularizado pelo campeão Davi Brito, foi uma das grandes sensações deste último Big Brother Brasil 2024. O baiano sacou a expressão durante uma discussão acalorada com Lucas Buda. "Calma calabreso", disse Davi para o professor, causando confusão geral entre os envolvidos, que não entenderam muito bem.

Aqui fora, pegou. A banda La Furia está com agenda lotada após criar a música "Calma, Calabreso!" e pretende lançar clipe com Davi. Nas praias do Rio de Janeiro, já se vendem ecobags com o termo estampado. Mani Rêgo, ex-esposa do campeão, entrou na onda e chegou a lançar o X-Calabreso em sua barraca de lanches — um sucesso.

Em favor de Mani, o Instituto Maria Preta chegou a pedir o registro do termo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), órgão vinculado ao Ministério da Economia. Mas a origem do famoso "calabreso" passa longe de Davi, de Mani ou da casa do Big Brother Brasil.

Quem criou o termo "calabreso"?

Quem criou o termo "calabreso" foi Toninho Tornado, humorista paulistano especializado em pegadinhas de na TV e na internet. "Calma, Calabreso!" — era assim que ele reagia quando uma de suas "vítimas" ficava enfurecida diante das suas investidas. Não só calabreso. Toninho improvisa vocativos incomuns, sempre masculinizando termos: mato atlântico, casos bahio, rito cadilaco, iveto sangalo, sansungo, e por aí vai.

As pegadinhas de Toninho Tornado nas quais ele usava o termo "calabreso" já estavam viralizadas nas redes sociais antes da última edição do Big Brother Brasil.

Veja a seguir um compilado de trechos de pegadinhas que mostra o estilo de Toninho:

Quem é Toninho Tornado?

Antônio William dos Santos Siqueira nasceu em Belo Horizonte, mas mudou com a família para a periferia de São Paulo com apenas um ano de idade. Trabalhou em funilaria e em circo na adolescência e e logo descobriu uma paixão pela comédia. Chegou a trabalhar como bombeiro civil na TV Globo, onde teria recebido um conselho de Chico Anysio: não desistir da carreira de humorista.

Em 2013, Toninho chamou a atenção de produtores e acabou contratado pela RedeTV!, emissora na qual ele trabalhou por anos Programa do João Kleber, fazendo pegadinhas em São Paulo. Em 2023, Toninho começou a intensificar seu conteúdo na internet e acabou viralizando. Com um jeitão da quebrada, ele sempre chega de maneira invasiva, minando a paciência dos seus escolhidos, que acabam se irritando. É aí que ele entra com seu bordão clássico: "Calma, calabreso".

A disputa pelo termo 'calabreso' após o BBB

Na noite segunda-feira (22), Toninho Tornado publicou uma nota oficial sobre o caso em seu perfil no Instagram. O texto é assinado por Caio Sanas, diretor jurídico da empresa Non Stop Produções S. A., que representa Toninho Tornado. Caio diz que após a menção do termo "calabreso" no BBB, a Non Stop "conduziu uma série de monitoramentos de marcas junto a INPI e iniciou um processo interno para formalizar o pedido de registro deste termo com objetivo de proteger os interesses do nosso agenciado".

A agência de Toninho, no entanto, se surpreendeu quando se deu conta que o Instituto Maria Preta, representando Mani Rêgo, já havia solicitado o registro do termo em seu favor. A empresa, então, "interveio e efetuou o registro da marca em nome da empresa no dia 05/2/2024, bem como realizou a apresentação das oposições".

Ainda de acordo com a nota, ficou acordado "em negociações amigáveis" que o Instituto Maria Preta irá "retirar o pedido de registro das marcas "calabreso" e "x-calabreso" junto ao INPI.

Veja a nota completa:

