A- A+

BBB 24 Davi, Matteus e Isabelle: veja como foi a volta para casa dos finalistas do Big Brother Brasil Depois de cumprirem compromissos de agenda no Rio de Janeiro logo após a final do programa, Davi, Isabelle e Matteus estão recebendo o carinho de suas cidades

Cada um no seu tempo, os finalistas do Big Brother Brasil 2024 estão voltando pra casa. Depois de cumprirem compromissos de agenda no Rio de Janeiro logo após a final do programa, Davi, Isabelle e Matteus estão recebendo o carinho de suas cidades: Salvador, Manaus e Alegrete.

Isabelle

Após conquistar a terceira colocação no BBB 24, Isabelle retornou para sua cidade natal, Manaus, no Amazonas, neste sábado (20). Ela registrou nas suas redes a recepção calorosa. A festa começou no voo: Isabelle foi homenageada pelos passageiros na aeronave.

Fãs da manauara causaram alvoroço no aeroporto, foram vários os pedidos de fotos e selfies. Isabelle tocou tambor, dançou, acenou e mandou beijos para todos. Houve uma carreata até o Teatro Amazonas, onde Isabelle foi aplaudida durante o trajeto.

Matteus

Quando ele chegou em Alegrete, cidade sempre lembrada nos dias de confinamento, o rapaz fez questão de beijar o chão da cidade. "Não estou entendendo o que está acontecendo com a minha vida, meu Deus do céu", afirmou o brother em vídeos nas redes.

Também cercado de emoção, o reencontro com sua avó foi acompanhado de perto pelo programa "É de casa". Também houve carreata para receber o agora famoso cidadão de Alegrete.

Davi

O vencedor do BBB 24, Davi, chegou como uma super estrela em Salvador, sua terra natal, neste sábado (20). Sua mãe, Elizângela, já havia avisado sobre uma grande festa na capital baiana para receber o campeão. Na ida, Davi foi bastante tietado no aeroporto do Rio de Janeiro.

Veja também

BBB 24 Não é mais 'esposa' de Davi: Mani, muda status de relacionamento com o campeão do BBB