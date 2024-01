A- A+

BBB 24 Davi muda visual pouco antes da festa desta quarta (17) no BBB Baiano passou máquina zero

Noite de festa pede um visual diferente? Para o baiano Davi, sim.



Pouco antes da festa desta quarta-feira (17) no Big Brother Brasil 2024, o motorista de aplicativo resolveu passar máquina na zero no cabelo.



O "cabeleireiro" foi Juninho.



"Valeu, mano", agradeceu Davi ao ver conferir o resultado

