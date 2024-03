A- A+

BBB 24 Davi não gosta de fala de Isabelle e dispara para sister: ''fiquei muito chateado'' Os aliados conversaram na área externa da casa sobre amizade e jogo dentro do programa

Na tarde desta terça-feira (19), Davi chamou Isabelle para conversar na área externa da casa do Big Brother Brasil 24. O assunto foi uma fala dita pela manauara, na última segunda-feira (18), após o "Sincerão"

O baiano ficou magoado por ter escutado da sister que ela iria ''perder o tempo'' dela se conversasse com ele na ocasião e para Davi não se diz isso para ninguém. O motorista de aplicativo percebeu que sua aliada ficou abalada pelo que foi dito na dinâmica do ao vivo, mas Isabelle não quis conversar com ele sobre esse assunto.

''Aí cheguei na cozinha ontem, você chegou pra mim, utilizou uma palavra dizendo assim, 'Davi, se quiser conversar comigo, a respeito disso, eu não vou perder meu tempo'", disse Davi.

"Vou perder meu tempo ? Eu falei perder tempo ?", perguntou Isabelle.

A sister não se lembra do momento, mas pede desculpas caso tenha falado, não foi a sua intenção machucá-lo. O brother afirmou que ela disse a frase e continuou o desabafo.

''Eu me dispus a conversar com você, você falou 'não vou perder meu tempo'. Como se seu tempo fosse precioso aqui dentro, e o meu não fosse. Que eu tô perdendo meu tempo com você. Eu Davi também tenho tempo precioso. Aquela palavra que você utilizou 'perder meu tempo', aquilo me doeu, cara", comentou o baiano.

Isabelle reiterou que seu desejo era não falar sobre aquele assunto e questionou por qual motivo seu aliado não disse ter ficado magoado na hora. Davi rebateu que era obrigação da sister perceber e lembrar das próprias falas.

Davi seguiu dizendo para Isabelle que é sempre o brother chamando ela para conversar e ficar perto. O baiano disse perceber que a manauara quer essa atenção dele, mas ao mesmo tempo não escuta ele sobre o jogo do BBB e por isso se surpreende com as dinâmicas.

"Fiquei muito chateado com isso, não gostei dessa sua fala. Não gostei. (...) Espero que você entenda. Já vi que quando você quer ficar quieta, vou deixar você quieta. Não vou ficar indo. Eu vou atrás das pessoas que querem que eu vá atrás. Porque eu sou uma pessoa muito companheira, sou brother, gosto de chegar junto, sou amigo pra toda hora", disse Davi

"Você tá dizendo como se eu não quisesse sua companhia, eu não tô entendendo", questionou Isabelle.

"Não, entenda. Não queira colocar palavras nem questões em cima dessa conversa. O que eu tô falando é em questão da palavra que você utilizou ontem na cozinha comigo", disse Davi.

A cunhã diz que não queria conversar naquele momento porque precisaria chamar Alane, Beatriz e Raquele.



''Se eu falei 'perder tempo', não era sobre você, era sobre essa situação", disse a sister.

"Mas a gente poderia conversar. Pra você se sentir melhor, porque eu tava querendo que você se sentisse melhor", comentou o brother.

"Pois é, mas se eu conversasse com você sobre isso, eu ia era resolver logo com quem de fato e direito eu tinha que resolver", finalizou Isa.

O bate-papo entre Isabelle e Davi se encerrou com um abraço dos dois amigos.

