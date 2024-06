A- A+

FAMOSOS Davi opina sobre a perda de seguidores pós-BBB: ''Um pouco de racismo'' Desde que ganhou o grande prêmio de mais de R$ 3 milhões, o campeão da vigésima quarta edição do BBB se tornou alvo de críticas do público

Após ver seu nome envolvido em diversas confusões, Davi está finalmente podendo aproveitar o seu pós-BBB ao lado de sua família. Desde que ganhou o grande prêmio de mais de R$ 3 milhões, o campeão da vigésima quarta edição do reality se tornou alvo de críticas do público, em diferentes assuntos, entre eles, o término com Mani Reggo e a falta de transparência na doação de dinheiro para as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul. O ex-BBB perdeu um número significativo de seguidores nas redes sociais.

Em uma recente entrevista ao site Extra, Davi comentou todas essas mudanças em sua vida após o fim do programa: "Sou humano também, preciso de descanso. As pessoas queriam que da noite para o dia eu já cumprisse tudo o que eu disse que sonhava no BBB. Há tempo para tudo. Estou vivendo um momento crítico nas redes sociais, mas estou lidando com paciência, tranquilidade e tendo controle emocional para lidar com tudo", iniciou ele.

Perda de seguidores e cobrança nas redes

O ex-brother deu sua opinião sobre a perda repentina de seguidores: "Tem um pouco de racismo aí. Muitas pessoas não conseguem ver um pobre, preto, da periferia, crescendo na vida. Por isso, tento lidar com a explosão da internet com cautela. Já fiquei um pouco abalado pela perda de seguidores, penso na minha imagem, mas agora estou lidando com tranquilidade. As pessoas que gostam de mim, ficarão por lá. E quem não gosta, vai parar de seguir mesmo. Quem não quiser continuar, tudo bem. Estou em paz."

O baiano ainda contou que diariamente é cobrado sobre o sonho de cursar medicina, algo que ele sempre falava durante o confinamento. "Eu ainda preciso conhecer a faculdade, fazer o vestibular... Mesmo com a bolsa, tem todo um processo que eu preciso passar, como todo mundo. Isso vai ficar para o ano que vem. Quero aproveitar, primeiro, o que o ‘Big Brother’ está me proporcionando", relatou.

Tragédia no Rio Grande do Sul

Ainda durante o bate-papo, ele explicou como foi feita a sua ajuda para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. O brother confessou que havia usado dinheiro da doação de seus seguidores para ir até o estado e chegou a fazer uma prestação de contas em suas redes sociais, mas em seguida apagou o post.

"Eu me emocionei muito lá. As pessoas estavam me criticando, mas eu estava dando apoio, vi de perto as pessoas me pedindo ajuda, salvei vidas. É claro que tenho que prestar contas. Não só para as pessoas, mas também para a Receita Federal. Mas peguei as críticas construtivas e as transformo em algo positivo para o meu dia a dia."

Vida de solteiro

Davi ainda contou como está a vida de solteiro após terminar seu relacionamento com Mani Reggo. Recentemente, o ex-brother deu o que falar na web ao publicar duas taças de drink em um restaurante, mas não marcar, nem mostrar a cara de quem o acompanhava.

O post aguçou a curiosidade da web, mas Davi confessou que ainda se surpreende com o interesse dos fãs em sua vida pessoal: "Qualquer coisinha que posto já vai parar em vários lugares. Mas estou conseguindo me divertir do meu jeito [...] Estou vivendo em off".

