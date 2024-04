Davi opina sobre saída de Fernanda do BBB 24: ''Ela era braba e ficou assim mansinha''

A- A+

No último domingo (31), Fernanda foi a 15ª eliminada do Big Brother Brasil 24, sendo a primeira participante do Top 10 a deixar o programa. Nesta segunda-feira (1), Davi e Isabelle se reuniram na área externa da casa e analisaram o discurso de eliminação do apresentador Tadeu Schmidt.

Para o baiano, a carioca foi eliminada por conta de uma mudança no comportamento do seu jogo e essa alteração prejudicou a trajetória de Fernanda no BBB e foi pontuado por Tadeu no seu discurso.

''Eu entendi que um dos recados que ele (Tadeu) quis transmitir, que até Alane falou, é que antes ela falava, ia pra cima, partia pro ataque e agora mais no final do jogo ela tentou amenizar a situação e ficar na paz'', disse o brother.

Isabelle concordou com o aliado sobre essa mudança da carioca, como se o programa já tivesse sido definido pelo público, o que poderia ter causado uma desaceleração no jogo da modelo.

"Ela era braba e ficou assim mansinha. Tudo isso é observado'', finalizou Davi.

