Davi pode cursar a faculdade de medicina? Veja o que diz universidade

Após Davi Brito, de 21 anos, campeão do Big Brother Brasil (BBB) 24, contar em suas redes sociais que estaria esperando um contato da Estácio de Sá sobre a bolsa de estudos em medicina que ganhou durante o programa. A universidade informou em comunicado que entrou em contato com o ex-participante do reality, mas informou que para ter direito à vaga, ele deverá prestar o vestibular da Estácio e ser aprovado ou ser classificado utilizando a nota do Enem.

A faculdade comunicou ter certeza que o jovem atingirá seus objetivos "com dedicação e competência", mas para isso, precisará vencer essa etapa, que ressaltaram ser "obrigatória e fundamental" para iniciar sua trajetória na medicina — curso de seus sonhos, como informado durante o programa.

"O Davi foi contatado por nossos representantes e está ciente e alinhado com o fato de que a carreira de Medicina requer grande comprometimento, foco e disciplina. Ele também está a par de que precisará cumprir os requisitos legais de ingresso para sua graduação (prestar vestibular e ser aprovado ou ser classificado utilizando a nota do Enem)", comunicou a universidade em nota enviada ao Globo.

E desejaram sucesso ao campeão do BBB em seu sonho — mesmo sem deixar claro se seria na faculdade ou não.

"Que empenhe suas energias para se tornar um médico capaz de atender às necessidades da nossa sociedade", diz a nota.

Mesmo sendo uma faculdade particular, o vestibular será concorrido para o ex-BBB. O curso de seus sonhos é o mais disputado do Brasil, de acordo com o Ministério da Educação. Em termos de comparação, as menores notas de corte para Medicina no Sisu 2023 para faculdades públicas em Salvador, foram:

UNEB - Universidade do Estado da Bahia: 779, 06

UFBA - Universidade Federal da Bahia: 781,82

O baiano de 21 anos não apenas ganhou o prêmio final de R$ 2,92 milhões e a oportunidade de estudar medicina, mas conquistou um carro zero quilômetro avaliado em R$ 281,9 mil.

Além desses, o ex-brother recebeu R$ 100 mil (mais consultoria especializada de marca patrocinadora), R$ 20 mil em prêmio, R$ 5 mil em eletrodomésticos; R$ 5 mil para gastar em delivery; videogame e celular.

