Davi prepara bolo de aniversário para Rodriguinho, seu rival no "BBB 24"

Davi cumpriu a promessa feita no “Big Brother Brasil 2024” e preparou um bolo para Rodriguinho, seu desafeto declarado dentro da casa. O pagodeiro, que está no Paredão, faz aniversário nesta terça-feira (27).

Na área externa, de madrugada, o motorista apareceu para dizer que estava fazendo um bolo para comemorar o aniversário do cantor. Davi pediu para Pitel avisar a Rodriguinho e sugeriu que os brothers cantem “parabéns” após o Raio-X.

“Amanhã de manhã, a gente já fala com Rodriguinho se ele vai querer comer o bolo, para fazer, porque na Xepa não tem condições dele fazer o bolo. Eu já fiz o bolo, já está pronto. Depois do Raio-X, do café da manhã, aí junta todo mundo aqui e bate o 'Parabéns'. Aí você fala com ele?”, perguntou.



Pitel, que estava na companhia de Wanessa, confirmou que falaria com Rodriguinho. Quando Davi se afastou, a cantora riu da situação. “Ele vai querer morrer primeiro”, reagiu a alagoana. Wanessa complementou: “Não deu nem parabéns, vai fazer bolo para quê?”.

Mesmo sendo seu aniversário, Rodriguinho não poderia comer o bolo preparado por Davi, já que está na Xepa. Se desrespeitar a regra, o brother pode ser penalizado. Na madrugada, Yasmin chegou a sugerir que Fernanda fizesse um bolo para o aniversariante, mandando toda a casa para o Tá Com Nada, mas o cantor foi contra a ideia.

