BBB 24 Davi prepara o seu primeiro café da manhã no VIP do BBB 24; confira O baiano acordou primeiro que os outros participantes da casa e montou a refeição

Na manhã desta sexta-feira (19), o baiano Davi acordou primeiro que os outros participantes do Big Brother Brasil 24 e começou a preparar o café do grupo VIP, além de montar a mesa para os brothers comerem assim que acordarem. O motorista de aplicativo saiu da Xepa após ser escolhido na última noite pelo novo líder Matteus.

Mesa montada por Davi | Reprodução/TV Globo

Davi já havia preparado um café da manhã para os participantes do BBB 24 quando estava na Xepa, mas a atitude dele foi motivo de crítica e desconfiança entre outros brothers. Em conversa com Yasmin Brunet e Wanessa Camargo, MC Bin Laden alegou a falta de senso do baiano em usar grande quantidade de comida.

''A gente vai fazer o melhor almoço da Bahia, gostoso mesmo'', ressaltou o baiano.

