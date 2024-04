A- A+

BBB 24 Davi pressiona Isabelle por posição sobre voto no BBB 24: "Você tem que me falar" Baiano questionou em que a sister pretende votar nesta sexta-feira (5)

Na noite desta sexta-feira (5), Isabelle e Davi conversaram sobre as opções de votos na manauara. O baiano insistiu em saber em quem a amiga votará para o Paredão.

“Isabelle você tem que decidir. Quem é então? Dos três ali quem é que você vai botar? Se não é Matteus, Alane e Bia, quem então? Só tem Alane, só resta Alane”, pressionou o motorista por aplicativo.

A cunhã-poranga, no entanto, afirmou que Alane era muito importante na casa. “Você tem que me falar”, rebateu Davi. Isabelle afirmou que ainda estava pensando, mas o baiano insistiu. “Mas você tem que me falar antes do ao vivo, para eu não votar errado”, defendeu.



Davi seguiu argumentando: “O meu voto e o seu, são dois votos. Não pode jogar voto fora a essa altura do campeonato porque elas duas vão votar em mim. Entendeu não? Elas duas vão votar em mim, são dois votos em cima de mim”.

Isabelle questionou se Matteus jogaria o voto dele fora. “O Matteus vai botar o voto em você, porque ele não vota em mim. Então, no caso, se eu votar sozinho e você votar sozinha, eu vou pro Paredão direto, eu vou arriscar uma chance de não ir pro Paredão”, fala Davi.

O baiano levantou a possibilidade de ocorrer um empate nos votos da cada e o Líder, Buda, colocar outra pessoa. Isabelle demonstrou incômodo em participar da estratégia de Davi. “Isabelle, é difícil porque aqui é um jogo, eu estou te explicando as coisas”, disse.

