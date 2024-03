A- A+

BBB 24 Davi prevê vantagem pra seu grupo caso a prova seja de resistência: "Ninguém vai aguentar não, pai" Baiano conversou com Bia sobre a próxima disputa pela liderança

Davi e Beatrfiz especularam sobre a Prov do Líder desta quinta-feira (14). O baiano disse acreditar que se a disputa for de resistência, eles terão vantagem.



"Se for uma prova de resistência, vai pegar todo mundo! Duas horas de relógio, só vai sobrar três. Ninguém vai aguentar não, pai. Ninguém. Só vai sobrar uns dois", previu.

"Eu e tu de novo", comentou Bia. "Alegrete também, Isabelle..., completou Davi. A disputa pela liderança acontece durante o programa ao vivo, após a exibição da novela Renascer, por volta das 22h25.

