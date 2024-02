A- A+

BBB 24 Davi recebe abraços de sisters após atender Big Fone e Rodriguinho reclama de comemoração Ele revelou para as sisters que está imune na formação do Paredão desta noite

Após Davi atender o Big Fone no BBB 24, na noite deste domingo (4), o participante recebeu abraços de Beatriz, Deniziane e Alane. Ele revelou para as sisters que está imune na formação do Paredão desta noite.

O baiano comemora aos gritos: "Eu sabia, eu sabia!" Alane, então, parabeniza o brother: "Foi muito merecido. Agora vai dormir, menino".

Por outro lado, o participante Rodriguinho, que estava na varanda, não gostou da comemoração e reclamou da “gritaria” de Davi.

"Isso daí não é legal. A gritaria não é legal. Já deu a pulseira...", afirma o cantor. "Ele sempre faz isso", diz MC Bin Laden. "Abstrai", destaca Marcus Vinicius.

Desde quinta-feira, após Fernanda vencer a Prova do Líder, Davi estava de plantão em frente ao Big Fone.

