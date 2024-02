Davi reclama da falta de colaboração na limpeza da casa do "BBB 24": "Aqui não tem mais criança"

A- A+

Davi não está nada contente com a limpeza na casa do “BBB 24”. Na piscina, o motorista por aplicativo falou com Matteus sobre a falta de colaboração dos outros brothers.

“Eu faço porque eu gosto de fazer, mas vai chegar um certo ponto aqui que vai ficar difícil”, comentou. “Não vou pedir para ninguém fazer, não. Aqui tem criança para ficar mandando?”, questionou o baiano.

Davi seguiu falando sobre seu incômodo com a situação. “Um exemplo: você faz a parada e outra pessoa fala assim: 'Poxa, eu ia até fazer'. Por que não fez?”, perguntou.

“Mas vai chegar um tempo que você vai se desgastando com essa parada. É um jogo de convivência e aqui não tem mais criança, não”, desabafou o baiano. De acordo com ele, uma hora terá que falar com os brothers sobre o assunto.



Davi sitou atitudes que ele desaprova. "A louça está toda limpa, você vem aqui fora, quando volta, tem um copo, uma panela de ovo já frita em cima do fogão. O feijão, eu cozinhei, botei em cima do fogão. Feijão, bom. Deixei lá porque a galera ainda ia comer. Cheguei agora de manhã, o feijão estragado. Ninguém viu pra colocar na geladeira?", apontou.

