BBB 24 Davi revoltado com atitude de Yasmin ao ir para o "Tá com Nada": "foi dançar logo na pista" O baiano continua inconformado pela punição coletiva dada a todos depois que Fernanda entrou com bebida na casa, na madrugada de hoje

Davi continua inconformado por (toda a casa do BBB 24) estar no "Tá com Nada", como punição coletiva após uma atitude de Fernanda fazer o "Vacilômetro" o seu limite. No Quarto Magia, conversando com Beatriz, o baiano comenta o comportamento de Yasmin Brunet quando receberam a notícia da punição.



"Quando deu a p**ra do Tá Com Nada, todo mundo foi dançar na pista! A branquela [Yasmin] foi dançar logo na pista. A princesa ontem, foi logo pra pista comemorar! Só serve pra isso mesmo, pra f*der. Pra f*der o jogo dos outros", diz Davi.



"Fica alegre quando acontece uma miséria com a gente aqui. Não consigo entender como a pessoa fica alegre com isso, com a miséria. Sabendo que ela mesmo tá entrando na miséria e fica alegre mesmo assim. Comemorando a p**ra, achando que tá tudo bem", continua.

Em outro momento, Beatriz também comenta que se a punição tivesse partido da atitude de alguém do grupo deles, a reação seria completamente diferente.



"Se fosse um da gente que tivesse tomado o último, ia ser... ia ser um vendaval da peste. Ia ter a maior confusão. Mas, como foi a Fernanda, aí a culpa é de todo mundo. Mas, eu queria ver se fosse a Alane, se a culpa ia ser de todo mundo", cogita a sister.

