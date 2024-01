Davi se incomoda sobre assunto da comida, Yasmin grita e ele se desculpa

A- A+

Enquanto o Sincerão acirrava os ânimos na área externa, os participantes que ficaram na casa reagiam ao que era dito, repercutindo as falas da dinâmica da noite desta segunda (22), no BBB 24. O baiano Davi se incomodou e reagiu ao ouvir a fala de Luigi de que ele teria deixado comida da Xepa estragar por fazer um banquete para a casa. Ysmin não gostou da reação e gritou com ele, que se desculpou com a sister.

"Eu não entendo, porque chegou na mesa, todo mundo bateu palma para mim", disse Davi, se referindo ao almoço que fez para todos, o motivo da confusão. "Estava bonito", explicou Fernanda. 'Por que você fez essa comida toda?', "Ninguém falou na hora", questionou ele. "Ao vivo, falar isso agora?", reclamou o brother. Nesse momento, Yasmin alterou a voz e cortou sua fala. "É o Sincerão, cara! Tem que falar de alguém", gritou a modelo.

"Não tô gritando com você", disse o baiano, em tom baixo. A modelo pediu, então, para ele se acalmar. "Você tá, para, cara, calma! Com você, tem que ser mais louco e gritar mais alto, senão você não para", explicou ela. "Não, me desculpe. Eu não fiz com intenção de nada", disse Davi.



Em outro momento, na área externa, onde estavam Wanessa, Yasmin, MC Bin Laden, Lucas Henrique e Vinicius, o baiano se desculpou por sua atitude durante o Sincerão. "Tô sendo muito humilde aqui, tô vindo pedir desculpa pela forma que eu me expressei na sala, naquele momento. Confesso que eu fiquei muito estressado. Eu tive um pensamento totalmente errado em relação àquela questão, a questão do almoço", disse.

