A- A+

famosos Davi triste? Web questiona suposto abatimento do campeão do BBB após noite festiva em Salvador Brother chegou na capital baiana neste sábado (20)

O nome de Davi Brito tem aparecido com frequência entre os assuntos mais comentados nas redes sociais desde que foi campeão da última edição do Big Brother Brasil. Desta vez, muita gente tem questionado um suposto abatimento sofrido pelo campeão do programa. Neste fim de semana, Davi foi recebido com muita festa em Salvador — e não aparentava tristeza, apontam comentários na web.

É engraçado como as grandes páginas não postaram Davi se divertindo, cantando com a galera e fazendo o povo se divertir, mesmo debaixo de chuva em Salvador. Minha humilde página faz isso e fico feliz em proporcionar isso para o campeão do #bbb24. pic.twitter.com/7R7IXpM0KY — Binho Fofoqueiro / BBB24 (@binhofofoqueiro) April 21, 2024

Quem falou sobre um quadro de depressão que o baiano estaria enfrentando foi sua irmã, Raquel, em seu perfil no Instagram. Ela saiu em defesa do campeão diante da enxurrada de críticas que ele recebeu por conta das dúvidas que pairavam sobre seu relacionamento com Mani Reggo. No "Mais você", de Ana Maria Braga, Davi disse que estava "conhecendo melhor" Mani, tida pelo público como sua esposa.

"Deixem Davi em paz um pouco, essa foi a primeira noite que ele dormiu. Ele tá com o psicológico abalado por conta do programa nesses exatos dias. Ele precisa de um dia de descanso", escreveu a irmã do campeão do "BBB 24" nas redes. "Davi está com depressão, ele está abatido, ele não está comendo direito. Por favor deem descanso para ele... Ele não é esse ser humano horrível que vocês estão tentando fazer", desabafou Raquel.

Veja mais momentos de Davi em Salvador:

Davi é aclamado em Salvador e mal consegue andar de tantos fãs.



ESTAMOS COM DAVI SOMOS TODOS DAVI pic.twitter.com/lMuAwzTgOw — ATENÇÃO FOFOCAS (@atencaofofocas) April 20, 2024

Davi é recebido por uma multidão em Salvador.



pic.twitter.com/onQqIHySeY — Dantas (@Dantinhas) April 20, 2024

Davi cumprimentando todos dentro do trio e falando com a mídia de Salvador. pic.twitter.com/fQjtcR2jjo — Binho Fofoqueiro / BBB24 (@binhofofoqueiro) April 21, 2024

Veja também

separação Belo falou sobre desejo de ter filho com Gracyanne em várias oportunidades: "tudo no seu tempo"