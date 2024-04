A- A+

FINAL DO BBB 24 Davi resiste por mais de 10 horas e é o primeiro finalista do BBB 24; veja Alane, Isabelle e Matheus estão no último paredão da edição

Leia também

• Deniziane relata crises de ansiedade após "BBB 24" e cita "hate desproporcional" como motivo

• De resistência, Prova do Finalista define primeiro finalista do BBB 24; os demais vão ao Paredão

• No BBB 24, Beatriz vira meme por demora em deixar casa e derruba Tadeu Schmidt no palco

Davi garantiu sua posição na final do BBB 24 ao vencer a Prova do Finalista. Após 10 horas de duração de prova, o motorista de aplicativo venceu a prova de resistência, segurando o disco até o último momento.



Na última prova da edição, cada jogador representava a escova de um lava jato e deveria permanecer o tempo todo segurando com pelo menos uma das mãos um disco com a logomarca do patrocinador.

Matteus foi o primeiro a sair, pedindo para parar a prova por volta de 1h50, logo após Isabelle com 6h40. A disputa seguiu acirrada entre Alane e Davi, que resistiram por mais de 9h.

Além da vaga da final, Davi ganhou um carro, um Chevrolet S10.

Momento em que Davi vence a última prova

Momento em que Alane desiste da prova! pic.twitter.com/BBkQfxT8Fk — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 12, 2024

Após o fim da prova, a sister Alane, se deita no gramado muito abalada

Alane está chorando muito no gramado (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Veja também

aniversário Aniversário da filha de Viih Tube e Eliezer tem 11 festas, bolo de 15 metros e 400 convidados