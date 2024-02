A- A+

BBB 24 Davi volta a criticar Yasmin e Wanessa no BBB 24: "São duas cobras" O brother desabafou contra as Camarotes durante a Festa da Líder

Os últimos acontecimentos do Big Brother Brasil 24, como as brigas entre Yasmin x Alane e Davi x Wanessa, foram assuntos durante a Festa da Líder Beatriz na madrugada desta quinta-feira (29).

Davi e Alane tiveram um momento na festa junto com Matteus e conversaram sobre as duas Camarotes.

Alane começou afirmando que ficou triste com a participação de Wanessa na discussão. "Eu imaginei que a Yasmin fosse gritar, mas a Wanessa não".

Davi voltou a comentar que a cantora é falsa dentro da casa. "Quando recebi nove votos e ela votou em mim, eu ganhei o Bate e Volta e ela foi a primeira a vir me abraçar", argumentou.

Alane discordou do seu colega. "Não acho que ela seja falsa. Ela tem medo do julgamento lá de fora e fica em cima do muro. Acho que ela tem um coração bom. Pode não gostar de você, mas viu que você voltou do Paredão", disse.

Apesar da fala de Alane, Davi seguiu criticando tanto Wanessa quanto Yasmin. "Ela e a Yasmin são duas cobras. Hoje te abraçam, amanhã te apunhalam. A Yasmin não faz nada na casa. Não lava um prato, não lava um banheiro... Não faz p*rra nenhuma! Se tiver que colocar alguém como inútil aqui, vai ser ela", completou.

