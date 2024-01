David Gail, astro de Barrados no Baile', morre aos 58 anos

A- A+

O ator David Gail, astro da série "Barrados no Baile" (“Beverly Hills, 90210”), morreu aos 58 anos. Sua morte, com causa ainda não conhecida, foi anunciada no último sábado, no Instagram, por sua irmã, Katie Colmenares.

“Quase não houve um dia na minha vida em que você não estivesse comigo ao meu lado, sempre meu melhor amigo, pronto para enfrentar qualquer coisa e qualquer um comigo”, escreveu a Colmenares. “Eu vou te abraçar com tanta força. Todos os dias em meu coração, seu ser humano lindo, amoroso, incrível e feroz, sentindo sua falta a cada segundo de cada dia, para sempre, nunca haverá outro", lamentou.

Carreira na TV

Gail foi ator de televisão na década de 1990. Seu maior papel foi no spin-off de “General Hospital”, “Port Charles”, no qual ele apareceu como Dr. Joe Scanlon em 216 episódios durante uma temporada em 1999 e 2000, de acordo com a IMDb.



No início de sua carreira, Gail foi escalado para oito episódios de "Barrados no Baile" (“Beverly Hills, 90210”) na Fox. O ator entrou no programa pela primeira vez em 1991, durante a primeira temporada, em um papel único como carregador de hotel chamado Tom. Segundo matéria do New York Times, "os diretores de elenco gostaram dele, mas disseram que ele era “verde”, disse Gail que seu agente lhe contou."

Gail, mais experiente, retornaria ao programa dois anos depois, na 4ª temporada, desta vez como Stuart Carson, filho de um rico empresário que fica noivo de Brenda Walsh, interpretada por Shannen Doherty, segundo a IMDb.

O artista ainda é lembrado por sua presença em produções televisivas como "Savannah" e "JAG - Ases Invencíveis", além de filmes como "Opostos Perfeitos" (2004) e "Quebrando Todas as Regras" (2002).

