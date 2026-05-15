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FAMOSOS Day Magalhães: quem é a modelo apontada como pivô da separação de Virginia e Vini Jr Influenciadora ganhou repercussão nas redes após revelar que já sabia do fim do relacionamento antes do anúncio oficial do casal

A modelo e influenciadora Day Magalhães voltou aos holofotes nesta sexta-feira após ser apontada nas redes sociais como suposto pivô da separação entre Vinícius Júnior e Virginia Fonseca. O nome da influenciadora passou a circular na internet depois que ela afirmou, em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, que já sabia do término antes mesmo do anúncio público.

Day Magalhães já havia sido associada anteriormente a rumores de crise no relacionamento do jogador com Virginia. Ela teria exposto supostas conversas com Vini Jr. em 2025, o que alimentou especulações sobre uma aproximação entre os dois.

Quem é Day Magalhães

Day Magalhães é uma modelo brasileira que vive na Itália e acumula mais de 567 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilha conteúdos de moda e viagens internacionais. Após retornar das Maldivas, ela publicou um vídeo ao som de “Sua Boca Mente”, música de Zé Felipe e Ana Castela, o que chamou atenção nas redes.

Em seguida, afirmou que mantinha contato com Vini Jr. desde maio, negou ter sido bloqueada pelo jogador e disse que esteve com ele enquanto ele se envolvia com Virginia. A modelo também garantiu possuir provas das declarações que fez sobre o caso. Após a confirmação da separação, Day publicou vídeos brindando com champanhe, o que gerou novas reações e comentários entre internautas.

O término entre Virginia e Vini Jr. foi anunciado nesta sexta-feira pelas redes sociais da influenciadora. O casal estava junto havia cerca de sete meses e vinha mantendo uma rotina de viagens e aparições públicas desde o início do relacionamento. Até o momento, nem Vini Jr. nem Virginia comentaram publicamente os rumores envolvendo Day Magalhães.

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