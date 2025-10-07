A- A+

CELEBRIDADES Quem é Day Magalhães, modelo que vazou supostas conversas com Vini Jr. Troca de mensagens, com interação em clima de paquera, teria ocorrido em meio ao romance do atleta com Virginia Fonseca

O nome de Day Magalhães ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais, após a modelo expor supostas conversas com Vini Jr. A divulgação ocorre em meio aos rumores de um romance entre o jogador de futebol e a influenciadora Virginia Fonseca.

Os prints da troca de mensagens foram revelados pelo portal Leo Dias. No bate-papo, há elogios direcionados à moça, pedidos de fotos, chamadas de vídeo e conversas sobre um encontro presencial.

“Deixa eu ver sobre o hotel e te aviso”, teria escrito o jogador. A brasileira, que mora na Itália, teria respondido a ele: “Está bem”.



De acordo com o site, as capturas de telas mostram conversas desde o mês de maio. A última interação entre o atacante do Real Madrid e a modelo teria ocorrido na última segunda-feira(6).

Após Vini Jr. reagir a um vídeo publicado no status do WhatsApp da moça, com emojis de olhos arregalados, ela teria questionado onde ele estava. O atleta, então, teria respondido: “Longe. Coreia e você?”.

Day Magalhães compartilhou ainda supostas tentativas de ligação do atleta após o vazamento das mensagens. Em depoimento à revista Quem, a loira afirmou que não gostou de ver o craque em publicações com Virgínia Fonseca mesmo mantendo o contato com ela.

“Não achei certo a Virgínia se expor assim, sabendo que ele ainda me manda mensagens, inclusive quando ela estava na casa dele. Ele sempre comenta as minhas fotos no WhatsApp. Ontem mesmo estávamos em chamada e FaceTime. Ele postou vídeo com ela e em seguida [veio] me chamar para fazer chamada de vídeo. Sexo on-line”, disse.



