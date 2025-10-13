De 16 a 30 de outubro, acontece a 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo; saiba mais

A- A+

A partir de do próximo dia 16 de outubro, a capital paulista passa a ser, oficialmente, o melhor lugar do Brasil para se estar se você ama cinema. É quando inicia a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, chegando à sua 49ª edição com o habitual fôlego em apresentar o melhor do cinema mundial.



Panahi

presente

Neste 2025 serão 374 filmes vindos de 80 países que serão exibidos em 52 espaços espalhados pela cidade de São Paulo. O filme que abrirá a Mostra é "Sirât", de Oliver Laxe, vencedor do prêmio do júri do Festival de Cannes.



Desfilando um sem-fim de outros títulos atraentes, que se tornarão notícia ao longo do próximo ano, a Mostra também tem uma programação dedicada às crianças; uma seleção de clássicos restaurados; homenagens a cineasta martinicana Euzhan Palcy, ao quadrinista Mauricio de Sousa (com o Prêmio Leon Cakoff), e Jafar Panahi (diretor de "Foi apenas um acidente", Palma de Ouro em Cannes) que também fará uma conversa com o público.



A propósito da vinda de Panahi, a diretora da Mostra de São Paulo, Renata de Almeida comentou, em entrevista para a Folha de Pernambuco por telefone, que esta foi uma das grandes conquistas desta edição.



“Ele tem viajado por todo o mundo nessa campanha do Oscar. São Paulo fica longe e decidir entre estar no Brasil ou nos EUA neste momento não é fácil. Sempre tivemos uma boa relação com Panahi. Numa homenagem, no passado, vieram sua esposa e filha porque ele não podia sair do Irã. A propósito, Panahi foi premiado na Mostra com o seu primeiro filme, 'O balão branco', em 1995”, destacou Almeida.



Restauração

Renata fala também sobre a importância dos clássicos restaurados programados. Um dos títulos que lhe dá orgulho em exibir é o "Queen Kelly", que abriu o Festival de Veneza. “Esse filme é cheio de fofocas divertidas (risos). E o Dennis [Doros, restaurador deste filme do Stroheim, de 1932], vem para a Mostra. Dennis é quase um ‘Indiana Jones’ desse filme, que tinha o seu roteiro perdido”, celebra.



A diretora da Mostra comemora também a 5ª edição do Encontro de ideias.



“Lembrei que a Mariana Brennand me contou que o projeto do seu filme 'Manas' ganhou o primeiro fôlego aqui, quando ela conheceu os Irmãos Dardenne e daí saiu sua primeira coprodução. Se pensarmos numa lógica de um jornal, o Fórum da Mostra, que é algo já antigo, seria uma espécie de ‘editor’ do Encontro… e o Mercado, um ‘colunista’, assim como é o terceiro pilar do evento, o Da palavra à imagem. Nas mesas sempre há discussões atuais, como, neste ano, falaremos do uso da Inteligência Artificial no cinema”, detalhou.



A abertura a 5ª edição do Encontro, no dia 22 de outubro, será feita por Charlie Kaufmann - roteirista do longa "Brilho eterno de uma mente sem lembrança".



Descontraída, Renata respondeu a nossa provocação ao final da entrevista. Se a Mostra de São Paulo fosse uma pessoa, como você a descreveria?



“Ah… (risos). Eu vejo uma pessoa generosa, mas de personalidade forte e que é sincera. Ela só tem um problema: quer abraçar o mundo”, disparou Almeida.

SERVIÇO

49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

Quando: De 16 a 30 de outubro

Onde: em vários espaços na cidade de São Paulo

Informações aqui

