TELEVISÃO De adolescente vencedor a ator com pé quebrado, cinco momentos do Emmy 2025 Premiação aconteceu no domingo e teve manifestações políticas e premiação de show cancelado

Adolescente vencedor, show cancelado e premiado, manifestações políticas e ator de pé quebrado. Fora um look arrebatador da atriz de uma das séries mais comentadas do momento. O Emmy 2025, que aconteceu no último domingo, teve tudo isso como destaque.

Confira abaixo os detalhes de alguns dos melhores momentos da noite.

Menino prodígio

"É surreal. Honestamente, quando comecei as aulas de teatro, alguns anos atrás, eu não esperava nem estar nos Estados Unidos", disse Owen Cooper, de apenas 15 anos, no palco do Emmy, com um prêmio de melhor ator coadjuvante de minissérie nas mãos.

Owen Cooper, vencedor de melhor coadjuvante de minissérie por 'Adolescência' // KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP



Astro de "Adolescência", ele bateu pesos-pesados da indústria como Javier Bardem, Bill Camp, Rob Delaney, Peter Sarsgaard e seu colega de elenco Ashley Walter. A minissérie, hit da Netflix em 2025, foi o primeiro papel da vida do jovem. Com o reconhecimento, ele se tornou o ator mais jovem premiado pela Academia e, nos bastidores, posou com os pais.





Palestina livre

A guerra em Gaza e a situação da Palestina apareceu em roupas e discursos de atores, como Javier Bardem e Hannah Einbinder. Esta última, ao receber o prêmio de melhor atriz coadjuvante de comédia por "Hacks", foi explícita. "F*da-se ICE e Palestina livre", disse ela, fazendo referência ao Serviço de Imigração e Controlo Alfandegário (Immigration and Customs Enforcement), agência que tem aplicado as políticas de tolerância zero à imigração ilegal no governo Donald Trump.





Javier Bardem e o protetso Palestina Livre // Patrick T. Fallon / AFP

Já Bardem, indicado ao prêmio de melhor ator coadjuvante por "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais", usando um keffiyeh, lenço tipicamente árabe, falou em alto e bom som antes da premiação: “Aqui estou hoje, denunciando o genocídio em Gaza”, disse ele à revista Variety, reiterando o boicote a empresas que trabalharem com Israel. “Não posso trabalhar com alguém que justifica ou apoia o genocídio. É simples assim. Não deveríamos poder fazer isso, nesta indústria ou em qualquer outra.”

Cancelado — e premiado

Ironia do destino. Stephen Colbert, do "The Late Show With Stephen Colbert", que venceu o prêmio de melhor talk show, está praticamente desempregado. O apresentador não teve o contrato renovado com a rede de TV CBS, que, inclusive, transmitiu o Emmy nos EUA, e ele saia do programa em maio de 2026. Especula-se que a saída tenha feito parte de um acordo milionário num processo movido por Trump contra a Paramount, detentora da CBS.





Stephen Colbert no Emmy 2025 — Foto: VALERIE MACON / AFP

"Setembro de 2025, meus amigos, nunca amei meu país tão desesperadamente. Deus abençoe a América! Mantenham-se fortes. Sejam corajosos", disse ele, no palco.

Foi o segundo momento do apresentador frente às câmeras. O primeiro foi logo no início da transmissão, quando deu início à festa e fez a piada: "tem alguém aí contratando?".

Sem atestado

Se o pé quebrou, vai quebrado mesmo. Foi o que aconteceu com Sterling K. Brown, da série "Paradise", que concorria ao prêmio de melhor ator. Ele acabou não vencendo a categoria (o premiado foi Noah Wyle, de "The Pitt"), mas, ainda assim, ele precisou dar um rolê com Julianne Nicholson e James Marsden, seus colegas de elenco.





Sterling K. Brown, Julianne Nicholson e James Marsden — Foto: VALERIE MACON / AFP

Wandinha ousada

Jenna Ortega, a "Wandinha" da Netflix, parou tudo com seu top de pedrarias. O look foi apontado como semelhante ao da personagem de Isabella Rossellini no filme de 1992 "A Morte lhe Cai Bem". Atriz subiu ao palco junto com Catherine Zeta-Jones, a Mortícia Addams, da ficção.





Jenna Ortega no Emmy 2025 — Foto: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

