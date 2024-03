A- A+

AGENDA CULTURAL De Alcione a concerto da Orquestra Criança Cidadã, o 'finde' tá bombando; confira a agenda Programação do final de semana também celebra as mulheres com shows de forró e tributo a Gal Costa

Se é pra forrozar, tem Geraldinho Lins na Sala de Reboco, mas também tem Tributo a Gal Costa em Casa Forte, Conde Só Brega, celebrando as mulheres, em Afogados, além de Alcione em mais um show comemorativo aos 50 anos de carreira, dessa vez no Bairro do Recife.



E que tal Victor Camarote cantando Reginaldo Rossi? Ou o show de lançamento de "Dreamy", de Dora Martins, em Olinda? E ainda tem exposições, espetáculos teatrais e estreias de cinema.



O 'findi' tá apenas bombando e ficar em casa não é opção. Bora?

CINEMA

Garra de Ferro

Sinopse: A história real dos inseparáveis irmãos Von Erich, que fizeram história no mundo extremamente competitivo do wrestling profissional no início dos anos 1980.

Os Farofeiros 2

Sinopse: Os colegas de trabalho Alexandre, Lima, Rocha, Diguinho e suas famílias são presenteados pela empresa com uma viagem para a Bahia. No entanto, problemas e imprevistos podem levar por água abaixo essa viagem dos sonhos.

Apaixonada

Sinopse: Baseado no livro de Cris Souza Fontes, Apaixonada aos 40 conta a história de uma mulher que percebe o quanto sua vida é monótona. Ela se vê desesperada e diante de uma crise de identidade. A partir daí, ela se vê obrigada a dar início a uma jornada emocionante de autoconhecimento que a leva próximo de todas as paixões que a vida é capaz de oferecer.

SHOWS E EVENTOS



Tardes no Piano - Um Tributo a Gal Costa

Com Fabi Morena

Quando: Sexta-feira (8), 17h30

Onde: Plaza Shopping (Piso L3) - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Parnamirim

Acesso gratuito

Informações: @plazacasaforte

Forró Chic

Com Conde Só Brega e convidados

Quando: Sexta-feira (8), 22h

Onde: Léo Chopp Restaurante e Churrascaria - Rua Coronel Alfredo Duarte, 203, Afogados

Ingressos a partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital

Informações: @forrochicoficiall

Geraldinho Lins

Quando: Sexta-feira (8), 21h

Onde: Sala de Reboco - Rua Gregório Júnior, 264, Cordeiro

Courvert: R$ 35 (mulheres até as 22h30 R$ 25)

Informações: (81) 99949-8687 // @saladerebocorecife

Elas Cantam Reginaldo Rossi

Com Gabi do Carmo, Sheila Toy e Kelly Rosa, entre outros nomes

Quando: Sexta-feira (8), 20h

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife

Ingressos R$ 50 no Sympla

Informações: @fregerecife

Show de forró, com Brizola Neto

Quando: Sexta-feira (8), 19h

Onde: Bodega do Véio - Rua Mariz e Barro, 328, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @bodegadoveiorecifeantigo

Recife Terra de Xangô Entre o Rio e o Mar

Quando: Sexta-feira (8), 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, Santo Antônio

Acesso gratuito (ingressos na bilheteria a partir das 18h)

Informações: @teatrodesantaisabel

Alcione - 50 Anos

Quando: Sábado (9), 17h

Onde: Mirante do Paço (Bairro do Recife) - Rooftop do edifício garagem do Paço Alfândega

Ingressos a partir de R$ 180 no site Bilheteria Digital

Informações: @mirantedopaco

Show "Dreamy", de Dora Martins

Quando: Sábado (9), 20h

Onde: Teatro Fernando Santa Cruz (Mercado Eufrásio Barbosa) - Varadouro, Olinda

Ingressos R$ 25 no Sympla

Informações: (81) 9 9442-9801

Victor Camarote canta Reginaldo Rossi

Quando: Sábado (9), 19h

Onde: Liamba - Rua Fernando Lopes, 78, Graças

Acesso gratuito

Informações: @pegaliamba



Show de forró, com Damião Mota

Quando: Sábado (9), 19h

Onde: Bodega do Véio - Rua Mariz e Barro, 328, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @bodegadoveiorecifeantigo

Nevou com Neiff

Quando: Sábado (9), 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Soledade, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: @clubmetropole

Projeto Som na Praça, com a cantora Vikki

Quando: Sábado (9), 18h30

Onde: Shopping Costa Dourada (Praça de Alimentação) - Cabo de Santo Agostinho

Acesso gratuito

Informações: @shoppingcostadourada

Relembrando o Carnaval - Axé, Samba e Frevo

Com Yuri Carvalho

Quando: Sábado (9), 18h30

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife

Ingressos R$ 30 no Sympla

Informações: @fregerecife

RioMar Entre Elas

Com show de Joyce Alane

Quando: Sábado (9), às 19h

Onde: RioMar Shopping (Av. República do Líbano, 251, Pina)

Acesso gratuito

Informações: @riomar_recife



Roupa Nova - 40 Anos

Quando: Sábado (9), 22h

Onde: Hotel Canarius de Gravatá - Rod. BR 232, Km 87, Brejinho, Gravatá

Ingressos a partir de R$ 1,7mil no site Outgo

Informações: @hoteiscanarius

Concerto da Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã

Quando: Sábado (9), 20h

Onde: Cine-Teatro Samuel Campelo - Praça Nossa Senhora do Rosário, Centro, Jaboatão

Acesso gratuito

Informações: (81) 3462-5340

Forró no Malagueta

Com Ítalo Costa

Quando: Domingo (10), 16h

Onde: Nomalagueta - Rua Bernardo Guimaraes, 440, Casa Verde, Santo Amaro

Ingressos R$ 15 no Sympla

Informações: @nomalagueta

TEATRO

"Uma Noite de Comédia", com Zé Lezin

Quando: Sexta-feira (8),

Onde: Shopping Patteo (Piso L3) - Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda

Ingressos a partir de R$ 150 no site Evenix ou no ponto físico do mall no Piso L3

Informações: (81) 3022-0239



Festival Rosa dos Ventres

"Agbará Obirin - Daruê Malungo"

Quando: Sexta-feira (8) e Sábado (9), às 19h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: (81) 3355-3321

Festival Rosa dos Ventres

"Soledad"

Quando: Sexta-feira (8), 20h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: (81) 3355-3321

"A Peleja de Leandro na Trilha do Cordel"

Quando: Sábado (9) e Domingo (10), às 16h

Onde: Sítio Trindade - Casa Amarela (sábado) e Parque Dona Lindu - Boa Viagem (domingo)

Acesso gratuito

EXPOSIÇÃO

Exposição Fotográfica "Viver Mover - Desvendando a Magia Oculta do Cotidiano"

Quando: até 24 de abril

Onde: Museu Murilo La Greca - Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim

Acesso gratuito

Visitação de quarta a sexta, das 9h às 12h//14h às 17h e aos sábados, das 10h às 17h

Informações: @museumurilolagreca



"A Pintura, A Fotografia e o Momento Eterno"

De Francisco Baccaro, Helder Ferrer e Isabela Stampanoni

Quando: até 29 de março

Onde: Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, Boa Viagem

Visitação de segunda a sexta-feira, das 10h à 19h e aos sábados, das 10h às 15h

Informações: @amparosessenta

"A Magia do Galo"

Quando: até (27) até março

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 5

Visitação de terça a sexta-feira, das 10h às 17h // Sábados e Domingos, das 11h às 18h

Informações: (81) 3355-9500

"Fundarpe 50 anos: História, Arte, Cultura e Patrimônio

Quando: até 25 de março

Onde: Casa de Câmara e Cadeia de Brejo da Madre de Deus - Rua Maestro Tomás de A. Maciel, Centro da cidade)

Acesso gratuito

Visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h // Sábados das 9h às 12h

"Evoé! É carnaval em Pernambuco!"

Quando: visitação até 17 de março

Onde: Museu do Estado de Pernambuco - Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Acesso R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (inteira)

Informações: @museudoestadope



"100 anos de Corbiniano Lins – A Festa!"

Quando: até 17 de março

Onde: RioMar Shopping (Praça de Eventos - Piso L1) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Acesso gratuito

Informações: @riomar_recife

