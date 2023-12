De Alcione a Lia de Itamaracá e Djavan, bora de agenda de shows em 2024?

A- A+

JANEIRO

Janeiro de Grandes Espetáculos

Lia de Itamaracá - 80 Anos

Quando: 10 de janeiro, 20h

Onde: Teatro do Parque

Ingressos a partir de R$ 35 no Sympla

Márcia Pequeno

Quando: 12 de janeiro, 20h

Onde: Teatro Capiba

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Banda Catedral

Quando: 12 de janeiro, 21h

Onde: Teatro RioMar

Ingressos a partir de R$ 60 na bilheteria do teatro

Maciel Salu e Lucas dos Prazeres

Quando: 18 de janeiro, 20h

Onde: Teatro Apolo

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

Yamandu Costa & Antônio Zambujo

Quando: 20 de janeiro, 21h

Onde: Teatro Guararapes

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Lançamento do CD de Dalva Torres

Quando: 23 de janeiro, 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Forró na Caixa

Quando: 24 de janeiro

Onde: Teatro do Parque

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Restart

Quando: 20 de janeiro, 22h30

Onde: Classic Hall

Ingressos a partir de R$ 65 no Ticket360

Geraldo Maia em “Minha História Sou Eu”

Quando: 21 de janeiro, 21h

Onde: Teatro de Santa Isabel

Ingressos R$ 30 no Sympla

FEVEREIRO

Amaro Freitas e Zé Manoel “Clube da Esquina”

Quando: 1º de fevereiro, 19h

Onde: Teatro do Parque

Ingressos a partir de R$ 50 no Sympla

MARÇO

Alcione 50 Anos

Quando: 9 de março

Onde: Mirante do Paço

Ingressos a partir de R$ 150 no site Recife Ingressos

Paula Toller - Turnê de 40 anos

Quando: 15 de março, 21h

Onde: Classic Hall

Ingressos a partir de R$ 75 no site Eventim

Primeiro Forró do Ano

Com Baby Som, Brasas do Forró, Cavalo de Pau e Eliane

Quando: 16 de março

Onde: Clube Internacional

Ingressos a partir de R$ 50 no site Recife Ingressos

Lagum Ao Vivo

Quando: 22 de março, 20h

Onde: Armazém 14

Ingressos a partir de R$ 80 no site Bilheteria Digital

Djavan

Quando: 23 de março

Onde: Classic Hall

Ingressos a partir de R$ 70 no site Recife Ingressos

ABRIL

Ângela Ro Ro “Cheia de Amor pra Dar”

Quando: 11 de abril, 20h

Onde: Teatro do Parque

Ingressos R$ 100

Felipe Ret

Recife Trap Festival

Com Felipe Ret, Djonga, Matuê e outras atrações

Quando: dias 26 e 27 de abril

Onde: a definir

Ingressos a partir de R$ 110 no site Recife Ingressos

Soweto

Quando: 27 de abril, 23h

Onde: Classic Hall

Ingressos a partir de R$ 120 no site Bilheteria Digital

MAIO

Nação Zumbi

Rock Rec Festival

Com Nação Zumbi, Capital Inicial e Paralamas, entre outras atrações

Quando: 4 de maio

Onde: Área externa do Centro de Convenções

Ingressos a partir de R$ 100 no site Recife Ingressos

Gravação do DVD de Cristina Amaral

“Uma Saudade Chamada Nelson"

Quando: 9 de maio, 19h

Onde: Teatro do Parque

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Roupa Nova e José Augusto - Paixão em Dose Dupla

Quando: 27 de maio a partir das 20h

Onde: Classic Hall

Ingressos a partir de R$ 90 no site Acesso Ticket

JUNHO

SPC Acústico 2 - O Último Encontro

Quando: 1° de junho a partir das 20h

Onde: Classic Hall

Ingressos a partir de R$ 120 no site Bilheteria Digital

