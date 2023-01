A- A+

Prévias 'De Bar em Bar' prepara super edição com mix de ritmos para este sábado (4) O evento começa às 15h e contará com apresentações de Xand Avião, Mari Fernandez, Leo Santana, Menos é Mais e Zé Vaqueiro

Tradicional no calendário de prévias de pernambucanos e turistas, o bloco ‘De Bar em Bar’ acontece neste sábado (4), unindo forró, sertanejo, axé e pagode em um só line up. O evento acontecerá na área externa do Centro de Convenções, a partir das 15h, com uma programação para nenhum folião colocar defeito. Entre as atrações, estão Xand Avião, Mari Fernandez, Leo Santana, Menos é Mais e Zé Vaqueiro.

Um dos nomes mais fortes quando se fala de forró e do ‘De Bar em Bar’, Xand Avião chega para animar o evento, que promete ser uma das maiores edições da história. Dono dos sucessos ‘Balanço da Rede’ e ‘Inquilina’, o artista trará também no repertório as novidades da carreira como ‘Assunto Delicado’ e muito mais. Deixando o evento ainda melhor, a festa receberá Mari Fernandez, um dos nomes que mais crescem no cenário musical atualmente. ‘Intuição’, ‘Comunicação Falhou’ e ‘Áudio que te entrega’ farão parte do setlist da artista na ocasião.

Reunindo seus maiores sucessos, como ‘Contatinho’ e ‘Santinha’, Leo Santana será o responsável por colocar todo mundo pra dançar. Deixando a festa ainda melhor, o grupo Menos é Mais, conhecido por seu carisma, alegria, milhões de visualizações no YouTube, apresentará o seu novo projeto ‘Conf!a’, além dos hits consagrados ‘Melhor eu ir’ e ‘Ligando os fatos’. Fechando com chave de ouro, Zé Vaqueiro completa o line up com seus maiores sucessos, ‘Coladin’, ‘Só de Imaginar’ e muito mais.

Disponível no site da Bilheteria Digital e nas lojas Vitabrasil e Esposende (dos Shoppings Recife, RioMar e Tacaruna), os ingressos custam a partir de R$ 110 (meia entrada). As entradas adquiridas para edições anteriores, adiadas devido a pandemia, seguem válidas para a edição de 2023.

