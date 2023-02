A- A+

Prévias De Bar em Bar reuniu multidão no retorno da prévia Mesmo com chuva, público curtiu shows na noite deste sábado (4)

Uma das prévias mais tradicionais no calendário pernambucano, o bloco ‘De Bar em Bar’ marcou o fim de semana com muita música e animação no Recife. Reunindo forró, pizeiro, axé e pagode na grade de atrações. Apesar da chuva que caiu na noite deste sábado (4) no Recife, os artistas garantiram uma noite de muita música até a madrugada.

Os trabalhos começaram com o grupo Menos é Mais, que trouxeram seus principais sucessos do pagode e preparando o público para o início da noite. Logo depois subiu ao palco Zé Vaqueiro com seus maiores sucessos, apresentando ao público hits como ‘Coladin’, ‘Só de Imaginar’ e muito mais.

No meio da noite, chegou ao palco Mari Fernandez com o seu pizeiro sofrência. Dona de recordes nas plataformas musicais, a cantora cearense foi uma das mais aguardadas para o evento, apresentando hits como ‘Intuição’, ‘Comunicação Falhou’ e ‘Áudio que te entrega’.

Logo após, Xand Avião subiu ao palco animando todo o público e logo de cara fazendo uma homenagem à Gabriel Diniz, que faleceu em 2019 e era um dos embaixadores do evento. Dono dos sucessos ‘Balanço da Rede’ e ‘Inquilina’, o artista trará também um repertório atualizado para o Carnaval.

A última atração da noite ficou por conta do baiano Leo Santana, dono do hit atual ‘Zona de Perigo’. O cantor trouxe ainda outros sucessos da carreira e colocou todo mundo para dançar.

