De Boa Viagem a Olinda, confira agenda de festas nos dias de Carnaval

Com 365 dias de espera e o alento de finais de semana tomados por prévias, finalmente é Carnaval em Recife e Olinda e, com a benção de Momo e em linha reta, os próximos dias vão consagrar mais uma vez a folia pelas bandas de cá como a melhor e maior do Brasil - quiçá, do mundo. E por que não?



De Boa Viagem, Zona Sul da cidade, a Olinda, também "capital" do fervor carnavalesco em Pernambuco, tem festas privadas levadas por nomes como Thiaguinho, Léo Santana, Xand Avião, Ludmilla e Alceu Valença.



Para os "alternas", tem também folia cringe, e para abraçar a todos, tem farra das boas dedicada ao público LGBTQIAPN+.



Tem até espaço "nas Olindas" com vista a-p-e-n-a-s para a Prudente de Moraes: trata-se da Casa Estação da Luz, com programação para todos os dias de festa.

Confere aí no roteiro especial de Carnaval, agenda tooooooda trabalhada para gostos e bolsos diversos - sim, tem também bloquinhos no sobe e desce olindense, visse? Simbora?

RECIFE

Escuta Levino

Quando: Quinta-feira (8), 20h

Onde: Rua da Imperatriz, Boa Vista

Acesso gratuito

Informações: @escutalevino



Carnaval Indoor da Metrópole

Com diversos DJs, como Brega Bregoso

Quando: de Sexta (9) a Terça (13)

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Ingressos no Sympla

Instagram: @clubmetropole



Afterzinho do Carnaval

Quando: Sexta-feira (9), a partir da meia-noite

Onde: Armazém do Campo - Av. Martins de Barros, 387, Santo Antônio

Ingressos R$ 10 no Sympla

Informações: @armazemdocamporecife



Numanafter Carnaval

Quando: Sexta-feira (9), 20h

Onde: Pajubar - Av. Manoel Borba, 693, Boa Vista

Ingressos R$ 10 no Sympla

Informações: @apajubar

Meu Carnaval é Cringe

Quando: Sexta-feira (9), 22h

Onde: Estelita - Rua Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos R$ 20 no Sympla

Informações: @estelita.recife

Baile do Andrew (CarnaVrau)

Quando: Sábado (10), 22h

Onde: Casa Goly – Rua do Apolo, 219, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 120 no Sympla

Informações: @golarrole

Carnaval de Boa Viagem

Com Xand Avião, Thiaguinho e Eva, entre outras atrações

Quando: de Sábado (10) a Terça-feira (13), a partir das

Onde: Av. Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 700 no Ticket Folia (RioMar e Boa Vista)

Informações: @carnavalboaviagem

Pico Club – Carnaval Eletrônico

Quando: Sábado (10), 23h

Onde: Estelita – Rua Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos R$ 60 no Sympla

Informações: @estelita.recife

Jorra! (CarnaVrau)

Quando: Domingo (11), 22h

Onde: Casa Goly – Rua do Apolo, 219, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 120 no Sympla

Informações: @golarrole

Odara Ôdesce (CarnaVrau)

Quando: Domingo (11), a partir das 15h

Onde: Terminal Marítimo do Recife

Ingressos a partir de R$ 120 no Sympla

Informações: @golarrole

Brega Naite (CarnaVrau)

Quando: Segunda (12), 22h

Onde: Casa Goly – Rua do Apolo, 219, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 120 no Sympla

Informações: @golarrole



Freaks de Carnaval, com Danny Bond

Quando: Segunda-feira (12), 22h

Onde: Club Metrópole – Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: @clubmetropole

Maledita (CarnaVrau)

Quando: Terça (13), 22h

Onde: Casa Goly – Rua do Apolo, 219, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 120 no Sympla

Informações: @golarrole

Crédito: Walli Fontenelle/Folha de Pernambuco

OLINDA

Bloco Garoto da Noite

Quando: Quinta-feira (8), 17h

Onde: Espaço Oswaldo Sérgio, Carmo, Olinda

Ingressos R$ 140 no site Bilheteria Digital

Informações: @blocogarotodanoite

Carnaval Casa Estação da Luz

Quando: de Sábado (10) a Terça-feira (13), a partir das 10h

Onde: Casa Estação da Luz – Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 200 no Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Carvalheira na Ladeira

Com Durval Lelys, Alok, Ludmilla e Alceu Valença, entre outras atrações

Quando: de sábado (10) a terça (13), a partir das 13h

Onde: Parque Memorial Arcoverde

Ingressos a partir de R$ 900 no Sympla

Informações: @carvalheiranaladeira

Ceroula de Olinda

Quando: Sábado (10), 16h

Onde: Avenida Sigismundo Gonçalves, 375, Varadouro - Olinda

Gratuito

Instagram: @ceroula_oficial

Hoje A Mangueira Entra

Quando: Sábado (10), 16h

Onde: Rua Coronel Joaquim Cavalcanti, s/n, Varadouro - Olinda

Gratuito

Instagram: @hojeamangueiraentra

T.C.M John Travolta

Quando: Sábado (10), 19h

Onde: Largo do Amparo - Olinda

Gratuito

Instagram: @t.c.m.johntravolta

Homem da Meia Noite

Quando: Sábado (10), 23h59

Onde: Saída da sede na Estrada do Bonsucesso, 132, Bonsucesso - Olinda

Gratuito

Instagram: @homemdameianoiteoficial

Carnaval Amp213

Quando: de sábado (10) a terça (13), a partir das 8h30

Onde: Rua do Amparo, 213, Olinda

Ingressos a partir de R$ 177 no Sympla

Informações: (81) 99155-9122 // @amp.213

Camarote Olinda

Com Wesley Safadão, Léo Santana e Timbalada, entre outras atrações

Quando: Domingo (11) e Segunda (12), a partir do meio-dia

Onde: Área Externa do Centro de Convenções, em Olinda|

Ingressos a partir de R$ 550 no site Bilheteria Digital

Informações: @camaroteolinda



Arrastão do Patusco

Quando: Domingo (11) e Terça (13), 9h59

Onde: Rua do Amparo - Casa do Patusco, no Amparo

Gratuito

Instagram: @bateriapatuscooficial

Cariri Olindense

Quando: Domingo (11), 4h da manhã

Onde: Sede do Cariri Olindense, no Guadalupe - Olinda

Gratuito

Instagram: @caririolindense

Mucha Lucha

Quando: Domingo (11), 9h

Onde: Alto da Sé - Olinda

Gratuito

Instagram: @muchaluchaolinda

Enquanto Isso na Sala de Justiça

Quando: Domingo (11), 9h

Onde: Rua do Bonfim, 243, Carmo - Olinda

Gratuito

Instagram: @saladajustica

Elefante de Olinda

Quando: Domingo (11), 17h

Onde: Estrada do Bonsucesso, 132, Bonsucesso - Olinda

Gratuito

Instagram: @elefantedeolinda



Bloco Camisinha Diet

Com Orquestra de Frevo, DJ Val, Helton Lima e Seu Dicão

Quando: Segunda (12), a partir das 11h

Onde: Estacionamento do Colégio São Bento, em Olinda

Ingressos R$ 190 no Sympla

Informações: @blococamisinhadiet

Balanço Enredo

Com Márcia Santos e Tô Malícia, entre outras atrações

Quando: Segunda-feira (12),

Onde: Centro de Cultura Luiz Freire – Rua 27 de Janeiro, 181, Carmo

Ingressos

Informações: (81) 9 8515-2210 // (81) 9 9782-8807 // (81) 9 9106-4288 e @balancoenredo



Boi da Macuca

Com Orquestra do Maestro Oséas

Quando: Segunda (12), a partir das 20h (saída)

Onde: Clube Vassourinhas de Olinda – Amparo

Gratuito

Informações: @boidamacuca

Eu Acho É Pouco

Quando: Segunda (12), 8h

Onde: Rua de São Bento, 352, Carmo - Olinda

Gratuito

Instagram: @euachoepouco

Pitombeira dos Quatro Cantos

Quando: Segunda (12), 10h

Onde: Rua 27 de Janeiro, 128, Carmo - Olinda

Gratuito

Instagram: @turmadapitombeira

A Corda

Quando: Terça (13), às 7h

Onde: Ladeira da Misericórdia – Olinda

Gratuito

D’Breck

Quando: Terça (13), 9h

Onde: Rua do Bonfim, Carmo – Olinda

Gratuito

Instagram: @dbreckoriginal

Arrastão Sambadeiras

Quando: Terça (13), 10h

Onde: Ladeira da Misericórdia – Olinda

Gratuito

Instagram: @sambadeiras

Bacalhau do Batata

Quando: Quarta (14), 10h

Onde: Ladeira da Sé, Carmo - Olinda

Gratuito

Instagram: @bacalhaudobatataofc

