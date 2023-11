A- A+

RIO DE JANEIRO De briga no jogo ao calorão de quase 60°C: as redes sociais não perdoam e Rio é alvo de memes Casos na cidade do Rio divertem a internet

O Brasil é o terceiro país que mais usa redes sociais no mundo. Nelas, a criatividade tem espaço, em especial para comentar o que acontece no momento. Nas últimas duas semanas, os grandes eventos no Rio deram o tom das discussões e dos memes. A onda de calor foi tema constante, com piadas e jeitinhos para driblar as altas temperaturas, apesar da crise climática.

A vinda de Taylor Swift movimentou as redes antes mesmo da chegada da cantora, numa passagem logo depois dos Rebeldes, o que gerou comparações. Já o clássico futebolístico na última noite, de Brasil e Argentina no Maracanã, apesar do cenário de brigas no estádio, ao menos se desdobrou em risadas com a decepção no placar de 1 a 0 para os vizinhos.

Um resumo: não há tempo ruim para carnaval (mesmo ainda em novembro).

Foi difícil acordar nesta quarta-feira com o placar de 1 a 0 para a Argentina após enfrentar os vizinhos na Maracanã. Tem quem ainda não entendeu o que aconteceu em campo para esse resultado.

As cenas nas arquibancadas foram lamentáveis, mas não deixaram de remeter a um episódio de Simpsons.

As últimas duas semanas foram de calor intenso no Rio. O ar abafado aumentava a sensação de estar numa Air Fryer (comparação bem-humorada para falar sobre os efeitos sentidos na pele das mudanças climáticas, potencializadas, neste ano, pelo El Niño. O Rio mostrou ser 40 graus) mesmo ainda longe do verão. Teve dia em que a sensação térmica chegou perto dos 60 graus.

O calor não perdoou ninguém E todo mundo deu um jeitinho, como pôde, em busca de um refresco. Uma das formas foi transformar o isopor para gelar bebida em banheira de gelo.

E teve comparação entre a passagem dos Rebeldes e de Taylor Swift. Os dois tiveram mais de uma apresentação da cidade. Uma espera que, enfim, terminaria. O calor castigou os fãs na passagem das duas turnês pelo Rio e há investigação para apurar se foi a causa da morte de Ana Clara Benevides, na última sexta-feira, no primeiro show da cantora americana na cidade.

Antes que as apresentações de Swift ficassem marcadas por questões relacionadas à segurança e ao bem-estar do público, a aproximação da chegada da cantora já causava alvoroço.

O pedido para a artista ser homenageada com uma projeção no Cristo Redentor movimentou as redes em especial as do Padre Omar, responsável pelo santuário a que pertence o monumento.

As pulseiras da amizade ganharam o tom de agradecimento. Sobrou até para o prefeito Eduardo Paes, o primeiro marcado nas redes no pedido pela projeção no Cristo Redentor. Ao explicar que não responde pela administração do monumento, marcou o Padre Omar, que teve na conta do Instagram uma enxurrada de pedidos pela homenagem.

