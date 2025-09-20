De cadeira de rodas, Faustão leva a filha até o altar, na residência da família em São Paulo; veja

A- A+

Após meses de tratamento de saúde, apresentador marcou presença em cerimônia íntima realizada na casa da família

O apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, viveu momentos emocionantes ao levar a filha, a cantora Lara, ao altar. A cantora se casou neste sábado (20) com o apresentador da Record Julinho Casares, em uma cerimônia intimista realizada na casa da família, em São Paulo.

O registro, compartilhado por João Silva, apresentador e filho de Faustão, mostra o momento em que o pai entra segurando a mão da noiva, tendo sua cadeira de rodas conduzida por Rodrigo Silva, o filho mais novo. Lara usou um vestido da britânica Vivienne Westwood.

No começo de agosto, Fausto Silva passou por um transplante de fígado e um retransplante renal, precisando permanecer internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar de uma infecção bacteriana aguda com sepse.



O apresentador está afastado dos holofotes desde 2023, quando foi diagnosticado com insuficiência cardíaca.

