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FAMOSOS De cadeira de rodas, Tonico Pereira é aplaudido em evento de rua no Centro do Rio: "Grande honra" Ator de 77 anos participou de exibição do filme "O velho Fusca", no qual atua ao longo da filha, Nina Sofia, pela primeira vez

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O ator Tonico Pereira marcou presença em um evento de rua no Centro do Rio, na noite desta terça-feira (28), e foi bastante aplaudido. Aos 77 anos e de cadeira de rodas, ele passou pelo tapete vermelho estendido na Banca do André, na Cinelândia, onde foi exibido o filme "O velho fusca".

"Grande honra", diz a legenda do post da Banca do André, que exibe vídeo de Tonico chegando ao evento "Cinema na rua". No registro, o artista aparece acenando para o público enquanto é aplaudido.

Veja a seguir:



Pai e filha juntos

Tonico Pereira e sua filha Nina Sofia atuaram juntos pela primeira vez no filme “O velho Fusca”, de Emiliano Ruschel. Na trama, o ator vive um avô amargurado que tem uma relação complicada com o neto, Junior (Caio Manhente).

Nina interpreta Catarina, amiga de Laila (Giovanna Chaves), uma jovem que Junior tenta conquistar. Também estão no elenco Cleo Pires, Danton Mello, Christian Malheiros e Isaías Silva.

Além de Nina, o ator é pai de Antônio Nicolau, irmão gêmeo dela, com sua atual mulher, a bailarina e coreógrafa Marina Salomão; e de Daniela e Thaia, com a professora Eliane Pereira.

Veja o trailer a seguir:

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