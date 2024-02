A- A+

De Taylor Swift a Kanye West De café mexido no sentido anti-horário a cama de US$ 8 mil, exigências excêntricas dos astros Pedidos incluem camarim revestido por cristais Swarovski, 100 garrafas de champanhe e fotos só depois de meia hora de show

Às vezes elas são simples, às vezes mirabolantes. Às vezes atendem ideias sustentáveis, às vezes só servem para massagear o ego. O fato que é que quase todo grande astro faz exigências para seus shows. Conheça alguns pedidos feitos por grandes músicos que passaram ou ainda vão passar pelo Brasil.

Kanye West

Uma das principais exigências do rapper, segundo o Radar Online, é que o camarim seja totalmente branco. Porém, depois que se tornou pai, novos pedidos foram acrescentados a sua lista. North West fica nos bastidores e tem direito a uma cama no valor de 8 mil dólares, uma televisão com todos os seus programas favoritos e um chef à sua disposição para preparar qualquer refeição que ela desejar.

Taylor Swift

Quando esteve em Buenos Aires no ano passado, a loirinha de 33 anos não economizou nas exigências para o seu camarim. Segundo o jornal Clarín, a estrela teria pedido que o local fosse revestido por cristais Swarovski, tivesse flores frescas e uma área exclusiva para descanso antes de subir ao palco.

Além disso, na lista de pedidos estariam 100 garrafas luxuosas de vinho, 100 garrafas de champanhe, dezenas de potes de sorvete da marca Ben & Jerry's, a sua preferida, 300 garrafas de água natural e com gás, vegetais cozidos no vapor, sanduíches, iogurtes e frustras frescas.

Guns n' Roses

Com diversas passagens pelo Brasil, a clássica banda de rock faz diferentes exigências a cada vez. Em sua última participação no Rock in Rio, em 2022, pediu nada menos do que 12 camarins, 250 toalhas, dois massagistas e rosas brancas e vermelhas.

Já durante a turnê Not in this Lifetime, em 2021, o grupo de Axl Rose, Slash e Duff McKagan pediu muita ostentação no camarim. As exigências incluíam café, leite normal, desnatado e de soja, chás variados, água com e sem gás, sucos de diversos sabores, refrigerantes diet e normais, como Coca-Cola, Fanta Laranja e Uva, 7-UP, Guaraná, e Gatorades, além de vinhos e cervejas.

Jennifer Lopez

De acordo com o livro "The Little Red Riders Book: The Backstage Requests Of Rock 'n' Roll's Most Famous Artists", J-Lo já teria exigido flores, toalhas de mesa, cortinas, velas e sofás brancos. A ordem mais excêntrica, porém, é que o seu café sempre fosse mexido no sentido anti-horário.

Kings of Convenience

Em seu show no Circo Voador, o duo pediu que os bares da casa na Lapa fiquem fechados durante a apresentação. Os organizadores do evento negociaram e conseguiram autorização para que o bar principal funcionasse. Entretanto, o público só podia fotografar ou filmar após 30 minutos de show. E a imprensa só foi podia capturar imagens no final, entre as músicas de número 12 e 15.

Lana Del Rey

Lana Del Rey é vegetariana e ama macarrão. Para a sua apresentação no MITA, no ano passado, pediu pizza somente de queijo, macarrão com molho de tomate, e arroz integral com tofu. Sua equipe solicitou um camarim regado de frutas, chás e sucos. Inclusive, pediu um espremedor de sucos e frutas, legumes e especiarias frescas como cenoura, pepino, gengibre, beterraba, limão, lima, maçã, aipo, abacaxi e laranjas. Para sua chegada, um cappuccino e um matcha latte.

Florence and the Machine

Também escalada no MITA ano passado, a banda segue o padrão mais sustentável possível: garrafas de água de vidro, pratos e tigelas de porcelana, canecas e copos de vidros, entre outros.

Florence pede ainda uma cafeteira francesa com café moído da marca Lavazza, cesta de frutas frescas, como bananas, manga, maçã, abacate; além de bandeja vegetariana com cenouras, pepinos e aipo. Entre as refeições, os pedidos vão desde sopa vegetariana (tomate, abóbora, entre outros), salada de atum, comida tailandesa, ramen e sushi.

