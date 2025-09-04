A- A+

Música De Cara Com o Samba se apresenta no Cais da Alfândega, neste sábado, com acesso gratuito Apresentação integra a temporada "Samba é Amor" e marca gravação de audiovisual

Cenário de eventos marcantes da capital pernambucana, o Cais da Alfândega, no Bairro do Recife, vai abrir passagem para uma das rodas de samba mais famosas da cidade. Neste sábado, a partir das 16h, o De Cara Com o Samba promove uma apresentação especial, com entrada gratuita.

Esta será a primeira vez que o De Cara Com o Samba leva o projeto para o local, de frente para o Rio Capibaribe, tendo como plano de fundo uma das vistas mais bonitas do Recife. A apresentação, que integra a temporada "Samba é Amor", promete atrair grande público e reunirá repertório com os grandes clássicos do samba.

Desejo antigo

Um dos fundadores do De Cara Com o Samba, Alcir Ramos afirma que promover o projeto no Cais da Alfândega, no coração do Recife Antigo, é a concretização de um objetivo. Outras edições do evento, inclusive, poderão ocorrer no mesmo local.

"Era um sonho do De Cara Com o Samba, fazer um evento na rua para o povo com ingresso gratuito, porém mantendo a mesma estrutura de qualidade de som, o espírito da roda de samba e atendimento ao público, para que ele se sinta num verdadeiro reduto do samba", explicou.

A exibição deste sábado também marcará a gravação de mais um audiovisual do grupo. Alcir destaca a importância de ter o Bairro do Recife como cenário.

"A gente vê como um local emblemático de importância para toda a história do Recife, para a história de resistência, assim como a história do samba", destacou.

Como ocorre nos projetos especiais promovidos pelo De Cara Com o Samba, artistas e grupos também são convidados. Na edição deste sábado, o tradicional grupo Samba Star será uma das atrações. Os cantores Paulo Netto e Maria Pagodinho também farão participação.

Grupo prepara EP

Além da gravação do audiovisual, o De Cara Com o Samba prepara o lançamento de um EP em novembro.

"As gravações já foram finalizadas. A gente agora está no processo de mixagem e masterização para o lançamento das músicas em novembro. Serão seis músicas autorais que vão estar nesse novo EP intitulado 'O Samba Cura'", revelou Alcir.

Ingressos são gratuitos

Os ingressos para a apresentação deste sábado do De Cara Com o Samba, no Cais da Alfândega, devem ser retirados através da plataforma Bilheteria Digital, de forma gratuita.

Serão liberados apenas dois ingressos por pessoa, e a venda dos bilhetes é proibida. Caso a pessoa tenha reservado o ingresso e não vá mais comparecer, a organização do evento pede que o bilhete seja repassado.

Origem do De Cara Com o Samba

O De Cara Com o Samba é um projeto pernambucano que visa resgatar as autênticas rodas de samba. Nasceu em 2018 a partir de um desejo de amigos de infância, que tinham em comum a paixão pela música.

O primeiro evento aconteceu em 2019 através de uma roda de samba composta por músicos locais, e até então já foram realizadas várias edições incluindo convidados especiais.

Do De Cara Com o Samba nasceu um EP com músicas autorais chamado “Ponto de Partido”. O trabalho que conta com três faixas está disponível nas plataformas digitais.

“Fruto dos Terreiros”, “Cupido Sacana” e “Segue meu som” são canções de músicos e compositores pernambucanos que fazem parte do projeto De Cara Com o Samba, entre eles o próprio Alcir Ramos, Raoni Borges e Fábio Antônio, com produção musical de Bráulio Pereira.

Em 2021, o projeto lançou o “Clima Bom”, produção em vídeo que conta com gravação de 12 músicas disponíveis no YouTube.

Documentário

No ano passado, o De Cara Com o Samba completou cinco anos, e para celebrar a data foi produzido um documentário contando a história do projeto.

