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Música De Cara com o Samba celebra oito anos com apresentação especial no Círculo Militar do Recife Roda de samba ocorrerá no dia 7 de novembro, a partir das 16h

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O De Cara com o Samba está prestes a completar mais um ano de vida. E para celebrar os oito anos de existência, o grupo comandará uma roda de samba especial no dia 7 de novembro, a partir das 16h, no Círculo Militar do Recife.

Como toda roda de samba que se preze, os convidados são parte fundamental do espetáculo. Mais uma vez o grupo receberá participações especiais, entre elas Aborto do Cavaco e Karynna Spineli, além de um show completo de Aqui de Novo.

Os ingressos para o aniversário do De Cara com o Samba custam R$ 30 e podem ser adquiridos no site Bilheteria Digital.

História

O De Cara Com o Samba nasceu a partir de um desejo de amigos de infância, que tinham em comum a paixão pela música. Foi concretizado em 2018 após reuniões, estudos de repertório e ensaios.

O primeiro evento aconteceu em 2019 através de uma roda de samba composta por músicos locais. A partir daí, o grupo foi ganhando espaço e se tornou um dos mais importantes do gênero em Pernambuco.

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