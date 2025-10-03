A- A+

Música De Cara Com o Samba leva ao Círculo Militar, neste sábado, mais uma edição de tradicional projeto Roda de samba terá participações de China Sambay, Gerlane Lops e Victor Assis, além do Grupo Sassarico

Neste sábado tem mais uma edição de uma das rodas de samba mais famosas do Recife. O De Cara Com o Samba leva para o Círculo Militar, a partir das 16h, seu tradicional projeto musical, reunindo participações especiais e um repertório com grandes clássicos do gênero que já se tornaram marca registrada do grupo.

O De Cara Com o Samba receberá nesta edição os cantores China Sambay, Gerlane Lops e Victor Assis. Também haverá apresentação do tradicional Grupo Sassarico. O evento deste sábado integra a temporada "Samba é Amor", devendo reunir grande público no Círculo Militar mais uma vez.

O ingresso custa o preço único de R$ 50 e deve ser adquirido através do site Bilheteria Digital.

Grupo prepara novidades

Está no forno mais um trabalho audiovisual do De Cara Com o Samba. Foi gravado no dia 6 de setembro em uma apresentação marcante no Cais da Alfândega, no Bairro do Recife, que estava repleto de gente. Foi a primeira vez que o grupo levou o projeto para o local.

Além da gravação do audiovisual, o De Cara Com o Samba prepara o lançamento de um EP em novembro. Seis músicas autorais compõem o projeto, intitulado “O Samba Cura”.

Origem do De Cara Com o Samba



O De Cara Com o Samba é um projeto pernambucano que visa resgatar as autênticas rodas de samba. Nasceu em 2018 a partir de um desejo de amigos de infância que tinham em comum a paixão pela música.

O primeiro evento aconteceu em 2019 através de uma roda de samba composta por músicos locais, e até então já foram realizadas várias edições incluindo convidados especiais.

Do De Cara Com o Samba nasceu um EP com músicas autorais chamado “Ponto de Partido”. O trabalho que conta com três faixas está disponível nas plataformas digitais.

“Fruto dos Terreiros”, “Cupido Sacana” e “Segue meu som” são canções de músicos e compositores pernambucanos que fazem parte do projeto De Cara Com o Samba, entre eles o próprio Alcir Ramos, Raoni Borges e Fábio Antônio, com produção musical de Bráulio Pereira.

Em 2021, o grupo lançou o “Clima Bom”, produção em vídeo que conta com gravação de 12 músicas disponíveis no YouTube.

Documentário

No ano passado, o De Cara Com o Samba completou cinco anos, e para celebrar a data foi produzido um documentário contando a história do projeto.



Veja também