A- A+

roda de samba De Cara Com o Samba e Samba de Jorge se unem em apresentação inédita no Recife De Cara Com Jorge ocorrerá neste sábado, a partir das 15h, no Círculo Militar do Recife

Leia também

• Sorriso Maroto confirmado na programação do Samba Recife 2026; saiba mais

• Taiguara Borges lança samba inspirado no universo do futebol no clima da Copa de 2026

• Belo é anunciado como mais uma atração no line-up do Samba Recife 2026

Duas das rodas de samba mais famosas do Recife estarão juntas em um encontro inédito neste sábado. De Cara Com o Samba e Samba de Jorge se unem pela primeira vez no De Cara Com Jorge, a partir das 15h, no Círculo Militar do Recife.

O aguardado encontro, bastante desejado pelos fãs de samba, começou a nascer há cerca de um ano e meio. Na ocasião, os fundadores dos dois grupos, Alcir Ramos (De Cara Com o Samba) e João de Morais (Samba de Jorge), iniciaram as conversas que, meses depois, resultaram na criação do projeto.

Conexão

Tratativas à parte, a junção entre o De Cara Com o Samba, nascido em 2018, e o Samba de Jorge, fundado em 2023, sempre foi encarada como algo natural. Uma hora tinha que acontecer. As afinidades musicais e de trajetória entre os grupos foram o elo de aproximação.

“Tem muitos músicos que se conhecem e tocam juntos em algum momento, alguma banda, em algum trabalho, já trabalharam juntos, e sempre teve essa paquera. No final do ano passado a gente tentou, mas não deu certo. Depois no começo do ano de novo conversamos, mas não era o momento ainda. E aí veio essa proposta agora, que a gente fala que é o encontro do banjo (símbolo do Samba de Jorge) e do pandeiro (símbolo do De Cara Com o Samba)”, explica Alcir Ramos, um dos fundadores do De Cara Com o Samba.

Segundo ele, o De Cara Com Jorge promete ser inesquecível para músicos e público. “Realmente vai ser um encontro pra ficar marcado na história do samba. A gente está preparando esse evento com muito carinho”, destacou Alcir.

Ingressos

Os ingressos para o De Cara com Jorge custam R$ 40 e devem ser adquiridos por meio da plataforma Bilheteria Digital.

Veja também