Música De Cara Com o Samba fará série de apresentações no Shopping Tacaruna, em maio Shows ocorrerão nos dias 11, 18 e 25, a partir das 15h30, no Rooftop do centro de compras

Projeto pernambucano que visa resgatar as autênticas rodas de samba, o De Cara Com o Samba fará uma série de três apresentações no Shopping Tacaruna, em maio.

Os shows, que contarão com palco 360º e operação de bar, ocorrerão nos dias 11, 18 e 25, a partir das 15h30, no Rooftop do centro de compras.

Os ingressos estão à venda no site da Bilheteria Digital, sendo possível comprar o passaporte para as três datas com valor promocional (R$ 59,90), ou separadamente, para cada dia de evento (R$ 30).



Origem do projeto

O De Cara Com o Samba nasceu a partir de um desejo de amigos de infância, que tinham em comum a paixão pela música. Foi concretizado em 2018 após reuniões, estudos de repertório e ensaios.

O primeiro evento aconteceu em 2019 através de uma roda de samba composta por músicos locais, e até então já foram realizadas mais de 40 edições com diversos convidados especiais, cujo objetivo é valorizar a cena cultural pernambucana.

Do De Cara Com o Samba nasceu um EP com músicas autorais chamado “Ponto de Partido”. O trabalho que conta com três faixas pode ser conferido em todas as plataformas digitais.

“Fruto dos Terreiros”, “Cupido Sacana” e “Segue o som” são canções de músicos e compositores pernambucanos que fazem parte do projeto De Cara Com o Samba, entre eles Alcir Ramos, Raoni Borges e Fábio Antônio, com produção musical de Bráulio Pereira.

Em 2021, o projeto lançou o “Clima Bom”, produção em vídeo que conta com gravação de 12 músicas disponíveis no YouTube.



Documentário

No ano passado, o De Cara Com o Samba completou cinco anos, e para celebrar a data foi produzido um documentário contando a história do projeto que vem se consolidando no cenário do samba pernambucano. O material também pode ser conferido no YouTube.

