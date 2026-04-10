A- A+

Música De Cara com o Samba promove 2ª edição de "O Samba é Herança" neste sábado no Bairro do Recife Almério é um dos convidados especiais desta edição do projeto, que fará homenagem a Hilton de Oliveira

Leia também

• De Cara com o Samba abre temporada no Bairro do Recife com homenagem a sambistas pernambucanas

• Show de Os Garotin, rodas de samba e brega em celebração às mulheres estão na agenda do 'findi'

O Bairro do Recife abre alas para mais uma edição de "O Samba é Herança", projeto guiado pelo De Cara com o Samba que visa homenagear personalidades do gênero musical em Pernambuco. A partir das 16h deste sábado (11), o grupo pernambucano sobe ao palco na rua do Observatório. A entrada é gratuita.

O De Cara com o Samba receberá convidados especiais, a exemplo do cantor Almério. Esta edição do projeto faz homenagem a Hilton de Oliveira, um dos ícones do samba pernambucano. Além disso, haverá um show completo do grupo Boa Ousadia.

A primeira edição de "O Samba é Herança", realizada no dia 14 de março, fez uma homenagem às mulheres, reunindo Dinah Santos, Isadora Melo e Gracinha do Samba. Na ocasião, Dona Wanda, figura icônica do samba pernambucano, foi homenageada.

Além da apresentação deste sábado, a temporada "O Samba é Cura" já tem mais uma edição confirmada para acontecer, novamente no Bairro do Recife, possivelmente no dia 16 de maio.

Os ingressos para o evento deste sábado são gratuitos, devendo ser retirados no site da Bilheteria Digital.





Veja também