De Cara com o Samba promove 2ª edição de "O Samba é Herança" neste sábado no Bairro do Recife
Almério é um dos convidados especiais desta edição do projeto, que fará homenagem a Hilton de Oliveira
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O Bairro do Recife abre alas para mais uma edição de "O Samba é Herança", projeto guiado pelo De Cara com o Samba que visa homenagear personalidades do gênero musical em Pernambuco. A partir das 16h deste sábado (11), o grupo pernambucano sobe ao palco na rua do Observatório. A entrada é gratuita.
O De Cara com o Samba receberá convidados especiais, a exemplo do cantor Almério. Esta edição do projeto faz homenagem a Hilton de Oliveira, um dos ícones do samba pernambucano. Além disso, haverá um show completo do grupo Boa Ousadia.
A primeira edição de "O Samba é Herança", realizada no dia 14 de março, fez uma homenagem às mulheres, reunindo Dinah Santos, Isadora Melo e Gracinha do Samba. Na ocasião, Dona Wanda, figura icônica do samba pernambucano, foi homenageada.
Além da apresentação deste sábado, a temporada "O Samba é Cura" já tem mais uma edição confirmada para acontecer, novamente no Bairro do Recife, possivelmente no dia 16 de maio.
Os ingressos para o evento deste sábado são gratuitos, devendo ser retirados no site da Bilheteria Digital.